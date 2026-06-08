Објављени најновији резултати избора на Косову и Метохији

Аутор:АТВ
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Према прелиминарним резултатима Централне изборне комисије у Приштини, на основу обрађених 99,40 одсто бирачких мјеста, на ванредним изборима за скупштину привремених институција самоуправе води Покрет Самоопредељење са 42,92 одсто, односно 297.296 гласова, а најјача српска странка на КиМ - Српска листа освојила је 6,17 одсто, односно 42.761 глас.
Српска листа је у свим српским срединама освојила апсолутну већину.
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На другом мјесту по броју гласова је Демократска партија Косова (ДПК) са 21,06 одсто, односно 145.856 гласова, а на трећем Демократски савез Косова (ДСК) са 17,61 одсто, односно 121.976 гласова, објављено је на сајту ЦИК-а.
Алијанса за будућност Косова (АБК) освојила је 7,18 одсто, односно 49.705 гласова.
Према овим резултатима, странка За слободу правду и опстанак, коју предводи Ненад Рашић, освојила је 0,76 одсто или 5.232 гласа, а значајан број гласова освојила је у албанским срединама као што су Призрен, Ђаковица, Сува Река.
Предсједник Српске листе Златан Елек изјавио је синоћ да је Српска листа остварила фантастичне резултате и да је у српским срединама освојила свих 10 мандата загарантованих Србима, али да је, као и на претходним изборима, на дјелу политички инжењеринг Приштине и да Рашићу долазе гласови из чисто албанских средина.
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Члан Предсједништва Српске листе Игор Симић изјавио је да се поново краде мандат из руку српског народа и поклања Рашићу.
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић навео је да је Српска листа у српским срединама освојила свих 10 мандата, а да је истовремено на дјелу изборни инжењеринг Аљбина Куртија којим планира да од српског народа, албанским гласовима, украде један мандат и поклони га Ненаду Рашићу, који је гласове добио у чисто албанским срединама.
Петковић је истакао да Рашић не може нити ће икада заступати српски народ.
Ови прелиминарни резултати ЦИК-а не укључују гласове са условних бирачких мјеста, гласове особа са посебним потребама и гласове бирача који су гласали ван КиМ.
Излазност на изборима у недјељу била је 36,88 одсто, а највећа излазност била је у српским срединама.
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Укупна излазност мања је за осам одсто него на изборима у децембру 2025. године.
Избори су одржани у атмосфери бруталних притисака Приштине на Србе и Српску листу - хапшења, пријетњи, упада у српске институције, а Срби су хапшени и на сам дан избора.
Скупштина привремених институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба, 10 представницима несрпских невећинских заједница, а за 100 мандата надмећу се странке Албанаца.
(sputniknews.com)
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