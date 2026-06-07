Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''

Аутор:АТВ
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Инфлуенсерка из Србије Дуња Куручев нашла се на правом мјесту у право вријеме, и то сасвим случајно, али у идеалном тренутку да се поклони Појасу Пресвете Богородице када су Светињу носили назад на Свету Гору.
Инфлуенсерка је објавила је на свом "Инстаграм" профилу видео који је настао у Грчкој, у тренутку када су појас бродом транспортовали на Свету Гору.
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Она се баш у том тренутку налазила ту на одмору, у једном хотелу.
Према њеним ријечима, био је то тренутак када застане дах и схватиш да ништа није случајно. "Бог је велики", поручила је она.
"Нисмо успјели да дочекамо и да се поклонимо Појасу Пресвете Богородице у Београду, али нас је сачекао овдје, на корак од Свете Горе, у пролазу док се враћа кући у Ватопед. Неописив благослов и захвалност до неба за овај тренутак. Бог је велики, и све се дешава са разлогом!", навела је она испод видеа.
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Подсјетимо, Часни појас Пресвете Богородице испраћен је јуче, 6. јуна из Храма Светог Саве у Београду и враћен је у царску лавру манастира Ватопед на Светој Гори.
Због великог интересовања верника боравак Часног појаса у Београду продужен је два пута на иницијативу патријарха Порфирија, а према информацијама које је СПЦ доставила Танјугу, реликвији се поклонило 916.825 верника.
(Телеграф.рс)
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