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Познат идентитет ухапшеног због свирепог убиства и рањавања

Аутор:

АТВ
07.06.2026 16:37

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Фото: Ron Lach/Pexels

Хамид Талетовић (64) ухапшен је данас због сумње да је починио свирепо убиство комшије и рањавање његове супруге у Бановићима на свог комшију и комшијину супругу.

Он је ухапшен након овог стравичног догађаја који се десио у јутарњим сатима, а убијен је Н.Ћ. (54), док је његова супруга А.Ћ. (47) рањена, пише "Аваз".

Како је званично потврђено из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, Х.Т. сумњичи се да је након вербалног сукоба с комшијама из аутоматске пушке испалио више хитаца.

Увиђај је и даље у току. Подсјетимо, Хамид Талетовић, више хитаца је испалио и према брату убијене особе, али га није погодио.

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Тужилац је издао наредбу за обдукцију тијела преминулог како би се утврдили тачни узроци смрти.

"Биће издате и наредбе за сва друга релевантна вјештачења, те се подузимају све потребне истражне радње у циљу утврђивања свих околности везаних за почињена кривична дјела. Над осумњиченим ће бити обављена криминалистичка обрада, након чега ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Тужиластва и према њему це бити подузете даље мјере и радње", истакли су из Тужилаштва Тузланског кантона данас након овог догађаја.

Како је већ раније потврђено из МУП-а Тузланског кантона, данас, 7.6.2026. године, око 10,40 сати, ПС Живинице је пријављено да је у насељу Чифлук, Општина Бановићи дошло до употребе ватреног оружја и да има повријеђених лица.

"На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Бановићи и ОКП ПУ Бановићи, као и Хитна помоћ Дома здравља Бановићи, наводи пријаве су потврђени, затечени су на мјесту догађаја тијело мушке особе без знакова живота и једна повријеђена женска особа која је превезена у ЈЗУ УКЦ Тузла. На мјесто догађаја упућен је и Тим за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а, који су скупа са полицијским службеницима ПС Бановићи, пронашли и ставили под контролу лице које се доводи у везу са употребом ватреног оружја а ради се о Х.Т. (1962), којем је одузета слобода, те је спроведено у службене просторије ПС Бановићи. Овом приликом пронађено је и ватрено оружје – аутоматска пушка, највјероватније средство извршења. О догађају је упознат дежурни тужилац КТТК, који ће руководити увиђајем а исти ће извршити истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК-а", наводе из МУП-а ТК.

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Како је потврђено из УКЦ-а ТК пацијенткиња се налази у Клиничком центру Тузла, на Клиници за ортопедију и трауматологију због повреда десне поткољенице и абдомена.

"Тренутно је свјесна и комуникативна", потврђено је.

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Тагови :

Убиство

рањавање

Бановићи

пуцњава у Бановићима

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