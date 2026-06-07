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Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац

Аутор:

АТВ
07.06.2026 13:40

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Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац
Фото: Танјуг/АП

У мјесту Чичићи, надомак Прњавора, ноћас је у пожару који је прогутао породичну кућу живот изгубило лице чији су иницијали В.Н. (86).

Ватрена стихија избила је у раним јутарњим часовима, око 01.30, а упркос брзој реакцији надлежних служби, за несрећног мушкарца није било спаса.

Након дојаве о пожару, на терен су изашле надлежне екипе. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор и инспектором за противпожарну заштиту Полицијске управе Бањалука.

Увиђају је присуствовао и дежурни љекар мртвозорник прњаворског Дома здравља.

Тужилац је наложио предузимање свих неопходних истражних радњи и мјера како би се утврдио тачан узрок и околности под којима је дошло до ове трагедије.

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Тагови :

страдао мушкарац

Прњавор

пожар

изгорјела кућа

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