Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац

Аутор:АТВ
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У мјесту Чичићи, надомак Прњавора, ноћас је у пожару који је прогутао породичну кућу живот изгубило лице чији су иницијали В.Н. (86).
Ватрена стихија избила је у раним јутарњим часовима, око 01.30, а упркос брзој реакцији надлежних служби, за несрећног мушкарца није било спаса.
Након дојаве о пожару, на терен су изашле надлежне екипе. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор и инспектором за противпожарну заштиту Полицијске управе Бањалука.
Увиђају је присуствовао и дежурни љекар мртвозорник прњаворског Дома здравља.
Тужилац је наложио предузимање свих неопходних истражних радњи и мјера како би се утврдио тачан узрок и околности под којима је дошло до ове трагедије.
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