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Минићу уручен Орден Светог краља Драгутина

Аутор:

АТВ
07.06.2026 13:34

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Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић одликован је данас Орденом Светог краља Драгутина због активног учешћа у животу Епархије зворничко-тузланске.

"Са великом чашћу и захвалношћу примио сам Орден Светог краља Драгутина. Ово признање доживљавам као подстицај да наставим да радим у служби нашег народа, чувајући вриједности вјере, заједништва и саборности. Хвала Епархији зворничко-тузланској на указаном повјерењу и благослову", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Орден

Република Српска

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