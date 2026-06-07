Минићу уручен Орден Светог краља Драгутина

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић одликован је данас Орденом Светог краља Драгутина због активног учешћа у животу Епархије зворничко-тузланске.
"Са великом чашћу и захвалношћу примио сам Орден Светог краља Драгутина. Ово признање доживљавам као подстицај да наставим да радим у служби нашег народа, чувајући вриједности вјере, заједништва и саборности. Хвала Епархији зворничко-тузланској на указаном повјерењу и благослову", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Са великом чашћу и захвалношћу примио сам Орден Светог краља Драгутина.— Саво Минић (@minic_savo) June 7, 2026
Ово признање доживљавам као подстицај да наставим да радим у служби нашег народа, чувајући вриједности вјере, заједништва и саборности.
Хвала Епархији зворничко-тузланској на указаном повјерењу и благослову. pic.twitter.com/LEJXOzTrUH
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