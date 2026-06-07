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Пуцњава у Израелу, сумња се на терористички напад: Има мртвих и рањених

Аутор:

АТВ
07.06.2026 13:31

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Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP

Једна особа је убијена, а пет других је рањено у могућем терористичком нападу у централном Израелу близу окупиране Западне обале у недјељу, саопштиле су израелске службе за хитне случајеве.

Израелска полиција је саопштила да је осумњичени нападач "неутралисан", без навођења додатних детаља. Полиција није одмах идентификовала нападача.

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- Велике полицијске снаге су и даље на лицу мјеста и истрага је у току - додали су.

Израелска служба хитне помоћи саопштила је да је мушкарац (35) преминуо од прострелних рана и да је пет особа рањено, укључујући двије тешко.

Три локације напада

Пуцњава се догодила на три одвојене локације у централном Израелу, близу града Калкиља на Западној обали. Палестинска милитантна група Хамас похвалила је пуцњаву, али није преузела одговорност за напад.

Премијер Бењамин Нетањаху рекао је да је спровео безбједносну процјену и да прати „смртоносну пуцњаву“.

(Times of Israel)

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Тагови :

Израел

Бењамин Нетанјаху

Пуцњава

Терористички напад

пуцњава у Израелу

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