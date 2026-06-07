Пуцњава у Израелу, сумња се на терористички напад: Има мртвих и рањених

Аутор:АТВ
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Једна особа је убијена, а пет других је рањено у могућем терористичком нападу у централном Израелу близу окупиране Западне обале у недјељу, саопштиле су израелске службе за хитне случајеве.
Израелска полиција је саопштила да је осумњичени нападач "неутралисан", без навођења додатних детаља. Полиција није одмах идентификовала нападача.
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- Велике полицијске снаге су и даље на лицу мјеста и истрага је у току - додали су.
Израелска служба хитне помоћи саопштила је да је мушкарац (35) преминуо од прострелних рана и да је пет особа рањено, укључујући двије тешко.
Пуцњава се догодила на три одвојене локације у централном Израелу, близу града Калкиља на Западној обали. Палестинска милитантна група Хамас похвалила је пуцњаву, али није преузела одговорност за напад.
🇮🇱 All clear given after terror attack in Israel kills one and injures at least 5— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2026
Israeli police say the shooting attack near Kochav Ya’ir was carried out by a single attacker, contradicting an earlier report that claimed a second suspect had fled the scene.
Following a… https://t.co/HLqanlL7bA pic.twitter.com/Yc8KSZ37ud
Премијер Бењамин Нетањаху рекао је да је спровео безбједносну процјену и да прати „смртоносну пуцњаву“.
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