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Четири земљотреса погодила Грчку у свега четири минута

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:33

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Четири земљотреса, у свега четири минута погодила су Грчку, у близини Халкиде. Најјачи потрес био је магнитуте 5,2 степена по Рихтеру.

Први потрес био је у близини Мантудија. Иако су прве информације биле да је јачине 5,3 степена по Рихтеру, касније је ЕМСЦ објавио да је био магнитуде 4,8 степени. У року од неколико минута услиједили су нови потреси.

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Како извјештава ЕМСЦ потреси су били јачине 4,3 степена, а потом 5.2 и 5.0. Епицентри су били у близини Лимнија, а хипоцентар је ишао од 5 до 10 километара испод површине земље. Потрес се јако осјетио све до Атине.

"Лустери су се љуљали, радијатори су се тресли и звечали", "Осјетио се добро и у Атини", "У Халкиди је баш добро тресло"...

"Осјетили смо на плажи, баш је било страшно", "Тресло је и у Волосу", "Ми смо близу Атине и осјетили смо", писали су грађани.

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"Ја сам у Халкиди, баш се јако осјетио", "Баш је био јако и баш је дуго трајао", писали су даље грађани.

У овом тренутку нема извјештаја о повријеђенима и материјалној штети. Прве процјене су да нема опасности од цунамија.

(Курир)

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Тагови :

Грчка

Земљотрес

потрес

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