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Мерц оборио нови рекорд: Најнепопуларнији политичар у Њемачкој

Аутор:

АТВ
07.06.2026 09:51

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује заједничкој конференцији за новинаре са предсједником Швајцарске Конфедерације Гајем Пармелином, који није на слици, у канцеларији у Берлину, Њемачка, у уторак, 19. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Незадовољство њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом међу њемачким становништвом достигло је нови рекорд, према анкетама социолошког института ИНСА коју је наручио лист Билд.

Само 15 одсто испитаника је задовољно Мерцовим радом, док је 77 одсто незадовољно, наводи њемачки лист.

Слично је прошла и садашња коалициона влада, чији рад одобрава 16 одсто испитаника док је 78 одсто против.

На ранг-листи 20 њемачких политичара коју води ИНСА, Мерц је на убједљиво посљедњем месту, што је његов најгори резултат до сада.

По резултатима истог истраживања, најпопуларнији политичар у Њемачкој већ неко време је министар одбране Борис Писторијус, из редова СПД.

На другом мјесту је Џем Ездемир из Зелених, док су одмах иза Маркус Седер из ЦСУ и Алис Вајдел из Алтернативе за Њемачку (АфД).

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Најпопуларнији политичар из Мерцове ЦДУ је Хендрик Вист, премијер Северне Рајне-Вестфалије, што даје маха гласинама да би владајућа коалиција могла да направи "рокаду" и доведе Виста као замјену за Мерца.

На изборима у фебруару 2025, Мерцова ЦДУ/ЦСУ је добила највише мјеста у Бундестагу (208) али не и већину за формирање владе. Како би избјегао коалицију са АфД (152 мјеста), Мерц је направио коалицију са пораженом СПД бившег канцелара Олафа Шолца (120 места) и де факто пристао да настави политику преетходне владе.

ЦДУ/ЦСУ сада има подршку само 21 одсто испитаника, СПД је и даље на 12 одсто, док је АфД водећа странка у анкетама са 29 одсто.

ИНСА је спровела анкету од 1. до 5. јуна међу 1.206 испитаника, са маргином грешке од око три одсто, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

популарност

Политика

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