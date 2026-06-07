Џил Бајден проговорила о здравственом стању супруга: Џо ће морати да живи са раком

Аутор:АТВ
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Бивша прва дама Сједињених Америчких Држава Џил Бајден изјавила је да ће њен супруг и бивши предсједник земље Џо Бајден живјети са раком простате у четвртом стадијуму до краја живота, наводећи да је болест метастазирала на кости, али да он и даље одржава активан распоред упркос здравственим изазовима.
Говорећи током промоције књиге политичке аналитичарке Ане Наваро, Џил Бајден је рекла да није очекивала да ће здравствени проблеми њеног супруга довести до дијагнозе рака простате, пренио је Фокс њуз.
Према њеним ријечима, након одласка из Бијеле куће почетком 2025. године, Бајден је због дуготрајних тегоба отишао на преглед код уролога, након чега су додатне анализе потврдиле присуство рака.
"Џо ће морати да живи са раком до краја живота", рекла је Џил Бајден, додајући да бивши предсједник прима специјализовану терапију и да је прошао кроз вишеседмични циклус зрачења.
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Она је навела да 83-годишњи Бајден наставља да путује и учествује на јавним догађајима, али да је због година, болести и терапија успорио темпо.
Током разговора осврнула се и на предсједничку кампању из 2024. године, наводећи да је Џо Бајден одлуку о повлачењу из изборне трке донио након што је закључио да нема другог избора.
Она је рекла да ју је погодило то што су поједини демократски званичници јавно позивали њеног супруга да одустане од кандидатуре.
На питање каквог би предсједника жељела да види након Трамповог мандата, Џил Бајден је одговорила да су јој најважније особине интегритет, повјерење и емпатија.
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