Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

Аутор:АТВ
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Република Српска и БиХ данас уживају у готово љетним температурама, али метеоролози упозоравају да би послијеподневни часови могли да донесу промјену времена.
Након пријатног јутра, данас нас очекује претежно сунчано и топло вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. Жива у термометру данас ће се кретати до чак 31 степен Целзијусов, што значи да је данас идеалан дан за боравак на отвореном.
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Ипак, припремите се на „преокрет“ - послије подне долази до умјереног развоја облачности, која се креће од југозапада ка истоку, што би појединим крајевима могло да донесе слабу кишу.
Температуре данас:
Максимална дневна: од 25 до 31 степен.
У вишим предјелима: око 21 степен.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, док ће на југу земље вечерас појачати бура.
Док су становници Херцеговине од раног јутра уживали у сунцу, у остатку земље јутро је почело уз доста ниске облачности. Најсвјежије је било на Сокоцу (12 степени), док су у Мостару и Градачцу у 8.00 часова већ измјерена 21 степен.
Бањалука је јутро дочекала са пријатних 17 степени, што је увод у још један топао и сунчан дан пред нама.
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