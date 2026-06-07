Logo
Large banner

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

Аутор:

АТВ
07.06.2026 09:00

Коментари:

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска и БиХ данас уживају у готово љетним температурама, али метеоролози упозоравају да би послијеподневни часови могли да донесу промјену времена.

Након пријатног јутра, данас нас очекује претежно сунчано и топло вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. Жива у термометру данас ће се кретати до чак 31 степен Целзијусов, што значи да је данас идеалан дан за боравак на отвореном.

СПЦ

Друштво

Сутра почиње Петровски пост: Вријеме када душа тражи мир

Ипак, припремите се на „преокрет“ - послије подне долази до умјереног развоја облачности, која се креће од југозапада ка истоку, што би појединим крајевима могло да донесе слабу кишу.

Температуре данас:

Максимална дневна: од 25 до 31 степен.

У вишим предјелима: око 21 степен.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, док ће на југу земље вечерас појачати бура.

Док су становници Херцеговине од раног јутра уживали у сунцу, у остатку земље јутро је почело уз доста ниске облачности. Најсвјежије је било на Сокоцу (12 степени), док су у Мостару и Градачцу у 8.00 часова већ измјерена 21 степен.

Бањалука је јутро дочекала са пријатних 17 степени, што је увод у још један топао и сунчан дан пред нама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме данас

Временска прогноза

Република Српска

Временска прогноза за јун

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba porodilište

Друштво

Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 17 беба

39 мин

0
Православље, црква

Друштво

Сутра почиње Петровски пост: Вријеме када душа тражи мир

33 мин

0
Кошаркашка репрезентација Србије

Кошарка

Баскеташи Србије на корак од свјетског злата: Орлови против Летоније за медаљу

47 мин

0
Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

Република Српска

Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

1 ч

0

Више из рубрике

Православље, црква

Друштво

Сутра почиње Петровски пост: Вријеме када душа тражи мир

33 мин

0
beba porodilište

Друштво

Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 17 беба

39 мин

0
Вечерас у поноћ замислите ове 3 жеље: Вјерује се да се испуњавају на велики празник

Друштво

Вечерас у поноћ замислите ове 3 жеље: Вјерује се да се испуњавају на велики празник

1 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

У поноћ погледајте у небо и зажелите жељу: Сутра се обиљежава Треће обретење главе Светог Јована

13 ч

0

  • Најновије

09

30

Џил Бајден проговорила о здравственом стању супруга: Џо ће морати да живи са раком

09

21

Експлозија на Звездари: Младић остао без шаке након експлозије

09

12

Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

09

06

Електро-Бијељина: Чак 2.500 потрошача данас без струје - ево до када

09

00

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner