Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је за РИА Новости да се очекује долазак руског предсједника Владимира Путина у Бањалуку поводом отварања руско-српског храма.
"Потврдио сам оно што смо се претходно договорили. Чекаћемо, кад год то буде могуће. Кад год буде у могућности, урадићемо то", рекао је Додик.
Додик подсјетио да се са руским предсједником састао у Москви током прославе 9. маја – Дана побједе.
"Тамо су постигнути договори о неколико питања", додао је Додик.
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Додик је поновио да ће крајем септембра опет посјетити Москву.
"Једино што знам сигурно јесте да ћу бити у Москви 25. септембра", рекао је Додик.
У разговору са руску агенцију је указао на то да је Европа изгубила све што је могла, да више нема економију.
"Мора да дође овдје по енергију и тржишта. Како ће им се Русија обратити по овом питању је питање за руско руководство", рекао је Додик, преноси Срна.
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