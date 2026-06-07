Logo
Large banner

Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

Аутор:

АТВ
07.06.2026 08:29

Коментари:

0
Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је за РИА Новости да се очекује долазак руског предсједника Владимира Путина у Бањалуку поводом отварања руско-српског храма.

"Потврдио сам оно што смо се претходно договорили. Чекаћемо, кад год то буде могуће. Кад год буде у могућности, урадићемо то", рекао је Додик.

Додик подсјетио да се са руским предсједником састао у Москви током прославе 9. маја – Дана побједе.

"Тамо су постигнути договори о неколико питања", додао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Додик је поновио да ће крајем септембра опет посјетити Москву.

"Једино што знам сигурно јесте да ћу бити у Москви 25. септембра", рекао је Додик.

У разговору са руску агенцију је указао на то да је Европа изгубила све што је могла, да више нема економију.

"Мора да дође овдје по енергију и тржишта. Како ће им се Русија обратити по овом питању је питање за руско руководство", рекао је Додик, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Бањалука

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На црно-бијелој фотографији приказано је дрвено буре постављено поред зида куће.

Хроника

Откривена тајна која се чувала три године: Убила мужа сјекиром, па га зазидала у бурету

1 ч

0
Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају

Свијет

Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају

1 ч

0
Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Република Српска

Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

1 ч

0
Избори на Косову и Метохији: Отворена бирачка мјеста

Србија

Избори на Косову и Метохији: Отворена бирачка мјеста

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Република Српска

Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

1 ч

0
Војска Републике Српске

Република Српска

У част преко 3.000 бораца: 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде

1 ч

0
Приказана је особа која у рукама држи паметни телефон на чијем екрану се репродукује видео-снимак Јелене Тривић која говори.

Република Српска

Политика у доба алгоритама: Зашто се политичке битке све чешће воде ван студија?

13 ч

0
Види се застава Републике Српске како вијори на јарболу испред крошње дрвета.

Република Српска

Имовина ријешена у Дејтону: Споразум ентитета црвена линија Српске

14 ч

1

  • Најновије

09

30

Џил Бајден проговорила о здравственом стању супруга: Џо ће морати да живи са раком

09

21

Експлозија на Звездари: Младић остао без шаке након експлозије

09

12

Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

09

06

Електро-Бијељина: Чак 2.500 потрошача данас без струје - ево до када

09

00

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner