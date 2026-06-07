Избори на Косову и Метохији: Отворена бирачка мјеста

Аутор:АТВ
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На Косову и Метохији одржавају се ванредни избори за скупштину привремених приштинских институција.
Биралишта су отворена у 7.00 часова, а бирачи могу да гласају до 19.00 часова.
На изборима учествују три коалиције, 17 странака и један независни кандидат, а најјача српска странка у Покрајини - Српска листа на гласачком листићу је под бројем 119.
Према подацима централне изборне комисије у Приштини, право гласа има 2.092.174 грађана.
Избори се одржавају на 2.550 бирачких мјеста.
Скупштина привремених институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба.
Представници Српске листе поручили су да су парламентарни избори дан одлуке на којима се бране опстанак и останак Срба, као и потврђивање припадности држави Србији.
Српска листа је у прошлом сазиву имала девет од десет загарантованих мандата, док је један мандат припадао странци коју предводи Ненад Рашић.
Подршку Српској листи упутио је и директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић, који је поручио да је од пресудне важности да Срби масовно изађу на гласање и подрже ту странку, која, како је навео, представља гаранцију заштите српских националних интереса, преноси Срна.
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