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Дневница 100 КМ, али радника нема: ''Ове године је ненормалан род''

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 19:20

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Шљиве,храна
Фото: Pixabay/Daria-Yakovleva

Ове године воћари биљеже један од највећих приноса шљиве у посљедњих неколико деценија.

Међутим, рекордна берба није донијела само задовољство, већ и нове проблеме. На први поглед рекло би се да су воћари коначно дочекали годину какву су прижељкивали. Међутим, уз рекордне приносе стигли су и бројни изазови: од недостатка берача до успореног откупа.

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Воћњаци широм Брчко дистрикта ове године препуни су плодова. Сабир Шехић један је од произвођача који кажу да овакав род шљиве не памте деценијама: „Ове године је стварно обилан род, за мојих тридесет година нисам запамтио да је овако родило шљива.“

Слична искуства дијеле и други произвођачи.

„Ове године је ненормалан род, толико је родило да ми не знамо сами, није овако дуго година, не знамо сами шта са њима“, каже Рашид Зукић.

Ипак, рекордна берба донијела је и старе проблеме. Берача је све мање, док дневнице и трошкови организације бербе из године у годину расту.

„Највећи је проблем за радну снагу, кад сваки човјек у селу има ту своју шљиву, с друге стране док одеш по њега скупа вожња, не можеш му наћи становање. 100 марака је код нас дневница за бербу шљива до 2-3 сата“, додаје Зукић.

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Велике количине воћа успориле су и откуп. Хладњаче се брзо пуне, док откупљивачи истичу да је потражња на тржишту знатно слабија од понуде, због чега је тешко осигурати пласман по задовољавајућим цијенама, пише Црна-Хроника.

„Све смо капацитете за седам дана попунили, не можемо да продамо колико имамо понуду од самих произвођача… Веома је тешка продаја, веома су ниске цијене на тржишту, тако да имамо велике проблеме и са самом продајом и с постизањем добрих цијена у продаји“, навео је Ибрахим Турсуновић, откупљивач.

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Тагови :

Шљиве

Радници

дневница

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