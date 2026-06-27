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Енерго клуб: Сумирање резултата у енергетском сектору Српске

Извор:

АТВ

27.06.2026 12:00
Енерго клуб: Сумирање резултата у енергетском сектору Српске
Фото: АТВ

За крај сезоне Бојан Носовић и Теодора Бјелогрлић доносе вам велико сумирање резултата у цијелом енергетском сектору Републике Српске, уз детаљну причу о увођењу Механизма за прекогранично прилагођавање угљеника и произвођачима струје.

'Енерго клуб' и ове сезоне пружио је релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Чуле су се ријечи стручњака и искуства инвеститора. Причало се о развоју система, трендовима и успјешним пројектима и информисало о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

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Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

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