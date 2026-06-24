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ПарлАТВмент: Најбоље од друге сезоне

Извор:

АТВ

24.06.2026 18:00
pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' одлази на одмор, након што су још једном анализиране и обрађене најактуелније домаће и свјетске теме.

Ако већ због ратова и криза није могло чешће о спорту и култуту говориће се још једном барем на крају сезоне.

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

Не пропуститет 'ПарлАТВмент' у четвртак у 20 часова и 10 минута.

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Тагови :

Парлатвмент

Предраг Ћурковић

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