ПарлАТВмент: Најбоље од друге сезоне

Извор:
АТВ
'ПарлАТВмент' одлази на одмор, након што су још једном анализиране и обрађене најактуелније домаће и свјетске теме.
Ако већ због ратова и криза није могло чешће о спорту и култуту говориће се још једном барем на крају сезоне.
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
Не пропуститет 'ПарлАТВмент' у четвртак у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
11
21
03
20
56
20
51
20
49
Тренутно на програму