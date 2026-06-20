Logo

Енерго клуб: Најактуелније енерго теме

Извор:

АТВ

20.06.2026 12:15
енерго ново
Фото: атв

Нови 'Енерго клуб' о најактуелнијим енерго питањима у Републици Српској.

Како тече ремонт у РиТЕ Гацко и докле се стигло са пречистачем за угаљ?

Шта су закључци панела ‘Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици’?

О пројектима и ризицима разговарали смо са министром енергетике и рударства Петром Ђокићем.

Шта има ново у Електродистрибуцији Бијељина?

Улаже ли се довољно у енергетску ефикасност?

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Изградња манастира у селу Гелићи

1 д

0
Битно: Резолуција о БиХ

Емисије

Битно: Резолуција о БиХ

2 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': О актуелним геополитичким питањима

2 д

0
Битно: Студирање у Републици Српској

Емисије

Битно: Студирање у Републици Српској

3 д

0

  • Најновије

17

17

Због чега су бебе рођење љети ''у предности'' у односу на друге?

17

10

Још једна трагедија у Српској

16

56

За ова три знака слиједи велики преокрет: Све ће им ићи од руке

16

39

Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

16

38

Додик: Пуковник Матовић оставио дубок траг у Војсци Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима