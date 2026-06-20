Енерго клуб: Најактуелније енерго теме

Извор:
АТВ
Нови 'Енерго клуб' о најактуелнијим енерго питањима у Републици Српској.
Како тече ремонт у РиТЕ Гацко и докле се стигло са пречистачем за угаљ?
Шта су закључци панела ‘Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици’?
О пројектима и ризицима разговарали смо са министром енергетике и рударства Петром Ђокићем.
Шта има ново у Електродистрибуцији Бијељина?
Улаже ли се довољно у енергетску ефикасност?
'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
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