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Народ прича: Изградња манастира у селу Гелићи

Извор:

АТВ

18.06.2026 18:30
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас овог петка причом о вјери, завичају, упорности и људима који су одлучили да свом крају оставе трајан завјет, води у село Гелиће.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

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