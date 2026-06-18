Народ прича: Изградња манастира у селу Гелићи

Извор:
АТВ
Биљана вас овог петка причом о вјери, завичају, упорности и људима који су одлучили да свом крају оставе трајан завјет, води у село Гелиће.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
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