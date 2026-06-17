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'ПарлАТВмент': О актуелним геополитичким питањима

Извор:

АТВ

17.06.2026 17:52
pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' овог четвртка, пред крај сезоне, о актуелним геополитичким питањима.

Може ли меморандум означити крај сезоне рата Америке и Ирана?

Пребацује ли се фокус на руско-украјински сукоб?

Хоће ли Путин послушати Трампа?

Гдје је залутала Европа?

Како Српска балансира између Америке, Русије Кине и Европе?

Емисију уређује Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Предраг Ћурковић

АТВ

Парлатвмент

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