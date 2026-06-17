'ПарлАТВмент': О актуелним геополитичким питањима

Извор:
АТВ
'ПарлАТВмент' овог четвртка, пред крај сезоне, о актуелним геополитичким питањима.
Може ли меморандум означити крај сезоне рата Америке и Ирана?
Пребацује ли се фокус на руско-украјински сукоб?
Хоће ли Путин послушати Трампа?
Гдје је залутала Европа?
Како Српска балансира између Америке, Русије Кине и Европе?
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
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