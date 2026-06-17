Битно: Студирање у Републици Српској

Извор:
АТВ
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Битно вечерас у 21 час и 9 минута о студирању у Републици Српској.
Повећане студентске стипендије, бесплатни студентски домови, субвенционисана исхрана, савремени студијски програми и улагање у универзитете. Да ли Република Српска младима данас нуди довољно разлога да факултет упишу баш овдје?
За 'Битно' говоре: Драгa Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци и Милан Кулић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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