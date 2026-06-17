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Битно: Студирање у Републици Српској

Извор:

АТВ

17.06.2026 14:47

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Битно: Студирање у Републици Српској
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о студирању у Републици Српској.

Повећане студентске стипендије, бесплатни студентски домови, субвенционисана исхрана, савремени студијски програми и улагање у универзитете. Да ли Република Српска младима данас нуди довољно разлога да факултет упишу баш овдје?

За 'Битно' говоре: Драгa Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци и Милан Кулић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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