Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о сједници Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета.
За 'Битно' говоре: Петар Јелић, посланик СНСД-а у НСРС, Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред, Драго Вуковић, социолог и политички аналитичар и Саша Тривић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске и члан Савјета за развој Републике Српске.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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