Logo

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

Извор:

АТВ

16.06.2026 16:20
Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о сједници Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета.

За 'Битно' говоре: Петар Јелић, посланик СНСД-а у НСРС, Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред, Драго Вуковић, социолог и политички аналитичар и Саша Тривић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске и члан Савјета за развој Републике Српске.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

АТВ

Дејан Рауш

Више из рубрике

У првом плану: Саво Минић

Емисије

У првом плану: Саво Минић

1 д

0
Арт радар: Драгана Пурковић Мацан и Сара Ренар

Емисије

Арт радар: Драгана Пурковић Мацан и Сара Ренар

3 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: У фокусу најактуелније енерго теме

3 д

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

4 д

0

  • Најновије

19

36

Реакције из Платонове након жријеба: Побиједили смо и боље тимове

19

32

Спремите новчанике: Врућина није једина невоља коју доноси Супер Ел Нињо

19

32

Мушкарца убио гром испред куће, покушао да се склони од невремена: Трагедија у Чачку

19

31

Хоће ли доћи до смањења цијена на бензинским пумпама?

19

22

Одлуке једног судије - редовна пракса Суда у Стразбуру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима