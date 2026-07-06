Logo
Large banner

Рекорд за рекордом: Мундијал као ниједан други

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 22:32

Коментари:

0
Бразилски Нејмар (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

На Свјетском првенству у фудбалу које се одржава у САД, Мексику и Канади, оборено је од почетка много рекорда, проливено је много суза, али по једном податку овај Мундијал ће се посебно издвојити од других.

Од почетка организовања Свјетског првенства никада се није догодило да у четвртфиналу не играју Италија, Њемачка или Бразил.

Увијек је макар једна репрезентација од три наведене стизала до ове фазе турнира, све до овогодишњег Мундијала када нећемо видјети ниједну од њих у четвртфиналу.

Италије нема већ дуго јер већ трећи пут заредом нису успели да изборе ни учешће на шампионату, али велико изненађење су Њемачка и Бразил.

Фудбалери Њемачке поражени су у шеснаестини финала од селекције Парагваја послије извођења пенала. Мало ко је вјеровао да ће Парагвај толико намучити четвороструког шампиона, а посебно је мало ко могао да замисли да побједе.

Бразил је једини остао да његује ову традицију, али је пао на препреци пред четвртфинале. У осмини финала Норвежани су били бољи и послали су Бразилце кући.

ФИФА

Фудбал

Балогун ипак на терену: ФИФА одбила захтјев Белгијанаца

То је уједно и први пут послије 36 година да је Бразил доживио пораз у овој фази такмичења.

Репрезентације Бразила, Њемачке и Италије заједно имају 13 титула првака свијета. Бразилци су најтрофејнији са пет трофеја, док по четири имају Њемачка и Италија.

Међутим, овај Мундијал обиљежиће ипак неко други.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Бразил

Њемачка

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Ерлинг Халанд уноси 6.000 калорија на дан, на столу срце, јетра, лосос и све једе рукама

2 ч

0
Ђани Инфантино

Фудбал

Инфантино: Разговарао сам са Трампом, одлуке Дисциплинске комисије ФИФА независне

4 ч

1
Селектор Бразила Карло Анчелоти помаже Бразилцу Винисијусу Жуниору (7) да се подигне током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Откривен бизаран разлог због чега Анћелоти није дао Винисијусу да шутира пенал

5 ч

0
Француски репрезентативац Килијан Мбапе, лијево, и његови саиграчи славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу против Парагваја у Филаделфији, у суботу, 4. јула 2026. године.

Фудбал

Нова бура на Свјетском првенству, сада и Француска тражи да јој се поништи картон

5 ч

0

Више из рубрике

Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левски и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.

Фудбал

Фудбалери Борца спремни за дуел са Левским

2 ч

1
Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Ерлинг Халанд уноси 6.000 калорија на дан, на столу срце, јетра, лосос и све једе рукама

2 ч

0
Босански репрезентативац Сеад Колашинац (5) теши саиграча Тарика Мухаремовића (4) након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Сједињених Држава и Босне и Херцеговине у Санта Клари, Калифорнија, близу Сан Франциска, у среду, 1. јула 2026. године.

Фудбал

Мухаремовић тражи добру плату у Јувентусу, већу од капитена

2 ч

0
ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.

Фудбал

Балогун ипак на терену: ФИФА одбила захтјев Белгијанаца

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

23

01

ШОК ЗА РОНАЛДА И ПОРТУГАЛ: Шпанија голом у 91. минуту изборила четвртфинале Мундијала

22

58

Дјевојчица (2) пала са терасе: Хитно пребачена у болницу

22

51

Ретроградни Меркур удара на овај знак без милости: За ноћ ће им однијети паре као торнадо

22

40

Земљотрес јачине 5,1 степен погодио Чиле

22

32

Рекорд за рекордом: Мундијал као ниједан други

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner