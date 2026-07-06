Рекорд за рекордом: Мундијал као ниједан други

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На Свјетском првенству у фудбалу које се одржава у САД, Мексику и Канади, оборено је од почетка много рекорда, проливено је много суза, али по једном податку овај Мундијал ће се посебно издвојити од других.
Од почетка организовања Свјетског првенства никада се није догодило да у четвртфиналу не играју Италија, Њемачка или Бразил.
Увијек је макар једна репрезентација од три наведене стизала до ове фазе турнира, све до овогодишњег Мундијала када нећемо видјети ниједну од њих у четвртфиналу.
Италије нема већ дуго јер већ трећи пут заредом нису успели да изборе ни учешће на шампионату, али велико изненађење су Њемачка и Бразил.
Фудбалери Њемачке поражени су у шеснаестини финала од селекције Парагваја послије извођења пенала. Мало ко је вјеровао да ће Парагвај толико намучити четвороструког шампиона, а посебно је мало ко могао да замисли да побједе.
Бразил је једини остао да његује ову традицију, али је пао на препреци пред четвртфинале. У осмини финала Норвежани су били бољи и послали су Бразилце кући.
Фудбал
Балогун ипак на терену: ФИФА одбила захтјев Белгијанаца
То је уједно и први пут послије 36 година да је Бразил доживио пораз у овој фази такмичења.
Репрезентације Бразила, Њемачке и Италије заједно имају 13 титула првака свијета. Бразилци су најтрофејнији са пет трофеја, док по четири имају Њемачка и Италија.
Међутим, овај Мундијал обиљежиће ипак неко други.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Фудбал
4 ч1
Фудбал
5 ч0
Фудбал
5 ч0
Најновије
23
01
22
58
22
51
22
40
22
32
Тренутно на програму