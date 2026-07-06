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Фудбалери Борца спремни за дуел са Левским

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 21:03

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Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левски и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.
Фото: ATV

Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левским и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.

Фудбалери Левског одрадили су тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.

Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова.

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Тагови :

ФК Борац

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Борац Левски пренос

Фудбал утакмица

Градски стадион

Коментари (1)

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Фудбалери Борца спремни за дуел са Левским

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