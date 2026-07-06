Фудбалери Борца спремни за дуел са Левским

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца спремни су за дуел са Левским и у одличном расположењу дочекују утакмицу против шампиона Бугарске.
Фудбалери Левског одрадили су тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.
Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова.
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