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Куба без струје, колапс националног електроенергетског система

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 21:46

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Кубанска електроприведа саопштила је да је дошло до колапса националног електроенергетског система земље, што је изазвало нестанак струје на цијелом острву.
Фото: X/NewsForce/printscreen

Кубанска електроприведа саопштила је да је дошло до колапса националног електроенергетског система земље, што је изазвало нестанак струје на цијелом острву.

"Узроци искључења система се утврђују", наводи се у саопштењу на "Иксу", уз напомену да ће ажурирања услиједити.

Нестанак струје долази у тренутку када се Куба суочава са све гором енергетском кризом изазваном несташицом горива и старењем електроенергетске мреже.

Од јануара, земља се бори да осигура снабдијевање горивом након што је амерички предсједник Доналд Трамп запријетио тарифама земљама које продају или снабдијевају нафтом острво Кубу.

Раније су САД увеле санкције кубанском предсједнику Мигелу Дијаз-Канелу и другим високим званичницима, објавио је портал "Баха", преноси Срна

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Тагови :

Куба

Куба без струје

електропривреда Кубе

саопштење

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