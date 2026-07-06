Си у Бијелој кући крајем септембра

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да очекује посјету кинеског предсједника Си Ђинпинга Бијелој кући крајем септембра.
"Прелиминарно, посјета је планирана за 24. септембар", рекао је он.
Вријеме посјете би се поклопило са Генералном скупштином УН у Њујорку тог мјесеца, преноси Срна
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