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Кина и Русија гомилају ратне бродове и подморнице

06.07.2026 21:14

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На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, кинески војници посматрају како руска корвета Резки стиже у војну луку у Ћингдаоу, у источној кинеској провинцији Шандонг, како би учествовала у поморској вежби „Заједничко море 2026“ са Кином у недељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Li Jie/Xinhua

Кина започела војне вежбе са Русијом због чега је Тајван на опрезу.

Народна Република Кина и Руска Федерација започеле су војне вежбе у Јужном кинеском мору због чега је Тајван на опрезу, пише "Ројтерс". Директор тајванског бироа за Националну безбједност Цај Минг-јен је изјавио у обраћању медијима да је период од јула до септембра пун кинеских војних вјежби.

Према његовим информацијама, у западном Пацифику тренутно дјелују четири кинеске ратне морнарице. Кина и Русија одржавају војне вјежбе ове недјеље које би требало да буду усмјерене на ситуације на мору и у ваздуху.

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"Све у свему, током овог врхунца сезоне војних вјежби, мобилизација кинеских поморских и морнаричких снага заиста показује узлазни тренд", навео је Цај.

Како је даље објаснио Цај, Тајван је још током претходне недјеље био упознат са плановима војних вјежби Кине и Русије. Низ састанака из безбједносног и одбрамбеног сектора је већ одржан на ту тему.

Цај сматра да Кина и Русија овим заједничким војним вјежбама настоје да се супротставе стратегији "одвраћања и одбране" који су осмислиле Сједињене Америчке Државе и њихови савезници због контроле над бројним острвима близу обале Кине. Овај ланац острва назива се "Фрст Ајланд Чеин", односно "Први ланац острва" који се протеже од Јапана преко Тајвана и Филипина до Борнеа.

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Тагови :

Кина

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војна вјежба

Тајван

поморска вјежба

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