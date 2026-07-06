Кина и Русија гомилају ратне бродове и подморнице

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Кина започела војне вежбе са Русијом због чега је Тајван на опрезу.
Народна Република Кина и Руска Федерација започеле су војне вежбе у Јужном кинеском мору због чега је Тајван на опрезу, пише "Ројтерс". Директор тајванског бироа за Националну безбједност Цај Минг-јен је изјавио у обраћању медијима да је период од јула до септембра пун кинеских војних вјежби.
Према његовим информацијама, у западном Пацифику тренутно дјелују четири кинеске ратне морнарице. Кина и Русија одржавају војне вјежбе ове недјеље које би требало да буду усмјерене на ситуације на мору и у ваздуху.
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"Све у свему, током овог врхунца сезоне војних вјежби, мобилизација кинеских поморских и морнаричких снага заиста показује узлазни тренд", навео је Цај.
Како је даље објаснио Цај, Тајван је још током претходне недјеље био упознат са плановима војних вјежби Кине и Русије. Низ састанака из безбједносног и одбрамбеног сектора је већ одржан на ту тему.
Цај сматра да Кина и Русија овим заједничким војним вјежбама настоје да се супротставе стратегији "одвраћања и одбране" који су осмислиле Сједињене Америчке Државе и њихови савезници због контроле над бројним острвима близу обале Кине. Овај ланац острва назива се "Фрст Ајланд Чеин", односно "Први ланац острва" који се протеже од Јапана преко Тајвана и Филипина до Борнеа.
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