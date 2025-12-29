Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

29.12.2025
07:27
Коментари:0
Кинеска војска објавила је снимак војних вјежби које је започела на подручју око Тајвана, а што је изазвало жестоку реакцију војних званичника на овом острву.
Портпарол Команде источног подручја операција Народноослободилачке армије Кине Си Ји изјавио је како ће се војна вјежба одржати на три подручја.
Тензије на Далеком истоку, Кина око Тајвана одржава "Мисију правде", стигао и одговор: "Бранићемо наш народ"
"Почевши од 29. децембра, Команда источног подручја операција ПЛА шаље своје трупе Копнене војске, Морнарице, Ваздушних снага и Ракетних снага на провођење заједничких војних вјежби под кодним називом 'Мисија правде 2025' у Тајванском мореузу и подручјима сјеверно, југозападно, југоисточно и источно од острва Тајван, фокусирајући се на теме патролирања борбене готовости на мору и у ваздуху, заједничког заузимања свеобухватне надмоћи, блокаде кључних лука и подручја, као и сведимензионалног одвраћања изван острвског ланца", навео је.
Истиче и како ће се тестирати способности заједничких напада.
"С бродовима и авионима који се приближавају острву Тајван у непосредној близини из различитих праваца, трупе више служби ангажују се у заједничким нападима како би тестирале своје способности заједничких операција. То је оштро упозорење против сепаратистичких снага 'Независности Тајвана' и легитимна је и неопходна акција за заштиту суверенитета и националног јединства Кине", поручио је.
Најновије
Најчитаније
08
15
08
06
07
58
07
54
07
44
Тренутно на програму