Тешка несрећа у САД-у: Једна особа погинула, друга у критичном стању након судара два хеликоптера

28.12.2025
20:53
Коментари:0
Два хеликоптера сударила су се у ваздуху у Њу Џерзију и притом је једна особа погинула, саопштила је локална полиција новинарима.
Шеф полиције Хамонтона Кевин Фрил рекао је да је једна особа превезена у болницу у стању опасном по живот.
❗️⚠️🇺🇸 - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025
One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa
Фрил је додао да је полиција обавијестила Федералну управу за ваздухопловство /ФАА/ и Национални одбор за безбједност саобраћаја /НТСБ/ о инциденту у близини Хамонтона.
