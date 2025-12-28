Logo
Тешка несрећа у САД-у: Једна особа погинула, друга у критичном стању након судара два хеликоптера

28.12.2025

20:53

Хеликоптер
Фото: Pexels

Два хеликоптера сударила су се у ваздуху у Њу Џерзију и притом је једна особа погинула, саопштила је локална полиција новинарима.

Шеф полиције Хамонтона Кевин Фрил рекао је да је једна особа превезена у болницу у стању опасном по живот.

Фрил је додао да је полиција обавијестила Федералну управу за ваздухопловство /ФАА/ и Национални одбор за безбједност саобраћаја /НТСБ/ о инциденту у близини Хамонтона.

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

Петер Сијарто

