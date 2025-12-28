Logo
Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

28.12.2025

20:09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити
Фото: СПЦ

Српска православна црква и њени вјерници у понедјељак обиљежавају празник Свети Агеј, који је био старозавјетни пророк и један од дванаесторице мањих пророка.

Ко је био Свети Агеј?

Свети Агеј је живио у 6. вијеку прије Христа, у вријеме када се јеврејски народ вратио из вавилонског ропства у Јерусалим.

Његова главна мисија била је да охрабри народ и старешине да наставе обнову Храма Господњег, која је била запостављена због страха, сиромаштва и немара.

Свети Агеј је кроз своје пророчке ријечи подсјећао народ да не могу очекивати Божји благослов ако најприје не покажу вјеру и послушност.

Говорио је јасно и одлучно, указујући да је духовни живот важнији од материјалне удобности. Његове поруке су имале снажан утицај, па је обнова Храма убрзо настављена.

У црквеном предању Свети Агеј се поштује као примјер ревности, храбрости и верности Богу. Његов живот и дјело подсјећају вјернике да се не удаљавају од вјере, чак ни у тешким временима, већ да са повјерењем и трудом граде свој духовни живот.

Српска православна црква прославља Светог Агеја 29. децембра, сјећајући се његове пророчке службе и поуке да Бог благосиља оне који Му остају вјерни.

(Она.рс)

