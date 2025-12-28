Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

28.12.2025
20:09
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници у понедјељак обиљежавају празник Свети Агеј, који је био старозавјетни пророк и један од дванаесторице мањих пророка.
Свети Агеј је живио у 6. вијеку прије Христа, у вријеме када се јеврејски народ вратио из вавилонског ропства у Јерусалим.
Његова главна мисија била је да охрабри народ и старешине да наставе обнову Храма Господњег, која је била запостављена због страха, сиромаштва и немара.
Свети Агеј је кроз своје пророчке ријечи подсјећао народ да не могу очекивати Божји благослов ако најприје не покажу вјеру и послушност.
Говорио је јасно и одлучно, указујући да је духовни живот важнији од материјалне удобности. Његове поруке су имале снажан утицај, па је обнова Храма убрзо настављена.
У црквеном предању Свети Агеј се поштује као примјер ревности, храбрости и верности Богу. Његов живот и дјело подсјећају вјернике да се не удаљавају од вјере, чак ни у тешким временима, већ да са повјерењем и трудом граде свој духовни живот.
Српска православна црква прославља Светог Агеја 29. децембра, сјећајући се његове пророчке службе и поуке да Бог благосиља оне који Му остају вјерни.
(Она.рс)
