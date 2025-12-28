Logo
Ови градови ће новогодишњу ноћ дочекати са пахуљама

Извор:

СРНА

28.12.2025

14:02

Ови градови ће новогодишњу ноћ дочекати са пахуљама
Фото: АТВ

У Републици Српској наредних дана биће хладно, у новогодишњој ноћи очекује се претежно облачно вријеме уз јак сјеверни вјетар, а понегд‌је је могуће и провијавање пахуља.

Сутра ујутру биће ведро и хладно уз мраз, око ријека и по котлинама очекује се пролазне магла, а у току дана услиједиће сунчано и топлије вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Семберији и Херцеговини ће још током ноћи почети да дува појачан вјетар сјеверних смјерова, а током дана биће слаб до умјерен.

Јутарња температура ваздуха од минус шест до минус један, на југу до два, у вишим пред‌јелима од минус девет, а дневна од четири до девет, на југу до 12, у вишим пред‌јелима од један степен Целзијусов.

Вјетровито и веома хладно уз мраз биће и у уторак, 30. децембра. У наставку дана услиједиће постепено наоблачење од југа и сјеверозапада и биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и хладно.

На истоку ће бити облачније уз врло слабу пролазну сусњежицу понегд‌је или провијавање пахуља.

Увече и у наредној ноћи биће вјетровито уз јаке, у Херцеговини и олујне ударе сјеверног вјетра.

Јутарња температура ваздуха од минус шест до минус један, на југу до два, у вишим пред‌јелима од минус 10, а дневна од нула до пет, на југу до 10, у вишим пред‌јелима од минус три степена Целзијусова.

Хладно и вјетровито уз јак, на ударе олујни ветар, биће у сриједу, 31. децембра. Ујутру и прије подне на сјеверу ће бити сунчано, у осталим пред‌јелима умјерено облачно уз сунчане периоде. По подне ће доћи до постепеног наоблачења од сјевера.

Јутарња температура ваздуха од минус седам до минус два, на југу до један, у вишим пред‌јелима од минус 11, а дневна од минус три до два, на југу до пет, у вишим пред‌јелима од минус шест степени Целзијусових.

У новогодишњој ноћи очекује се претежно облачно и врло хладно вријеме уз јак сјеверни вјетар. Од југозапада ка истоку, прво у вишим пред‌јелима, могуће је провијавање пахуља.

Температура ваздуха од минус пет до нула, на југу до три, а у вишим пред‌јелима од минус осам степени Целзијусових.

Првог дана у 2026. години биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, углавном суво и уз пораст температуре.

Јутарња температура ваздуха од минус седам до минус два, на југу око нула, у вишим пред‌јелима од минус 11, а дневна од један до шест, у вишим пред‌јелима од минус четири степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у централним и источним подручјима данас преовладава претежно облачно вријеме, док је у осталим сунчано.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус 10, Хан Пијесак минус четири, Соколац и Калиновик минус два, Кнежево нула, Чемерно један, Сребреница и Сарајево два, Рибник и Тузла три, Бијељина, Мркоњић Град и Рудо четири, Добој, Гацко, Србац, Сански Мост и Зеница пет, Приједор, Фоча, Вишеград, Нови Град и Ливно шест, Бањалука осам, Билећа 11, Мостар 12, те Требиње 14 степени Целзијусових.

