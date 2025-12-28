Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

28.12.2025
10:15
Коментари:0
Повратак с одмора из земаља попут Босне и Херцеговине, Србије или Црне Горе може се претворити у прави финансијски кошмар уколико у пртљажнику носите домаће делиције.
Европска унија примјењује ригорозна правила о увозу намирница животињског поријекла, па омиљени сир из бакине кухиње или домаћа ракија често заврше у канти за смеће уз папрене новчане казне.
ДОМАЋИ СИР И СЛАНИНА СУ СТРОГО ЗАБРАЊЕНИ
Царинска управа прописује јасне услове за унос робе у личном пртљагу, што укључује храну, алкохол, духан и лијекове. Домаћи производи животињског поријекла, попут ручно прављеног сира или сланине из трећих земаља, начелно су забрањени. Месо, млијеко и млијечни производи смију се уносити само у изузетним случајевима.
С друге стране, дозвољено је понијети до два килограма меда, јаја, производа од јаја, млијека у праху или хране за кућне љубимце, под условом да су намијењени за личну употребу. Хљеб, колачи, кондиторски производи и термички обрађени производи од јаја могу се уносити без ограничења количине. Уколико роба премашује дозвољене количине, она мора проћи ветеринарску контролу на посебним граничним пријелазима као што су Бајаково, Стара Градишка или аеродром у Бечу, уз обавезно предочење ветеринарског цертификата. У супротном, роба се одузима и уништава, а путник се суочава с новчаном казном, пише аустријски Космо.ат.
Количине алкохола и дувана које путници из држава изван ЕУ смију унијети строго су ограничене. Путници могу унијети 16 литара пива, 4 литра вина, 1 литар жестоког пића с више од 22% алкохола (попут ракије), те 2 литра пића с нижим процентом алкохола. Ова ограничења вриједе искључиво за личну потрошњу путника старијих од 17 година.
Посебну пажњу треба обратити на дуван, јер су правила у друмском саобраћају знатно строжа него на аеродромима. Док у авиону можете имати 200 цигарета, на копненим границама дозвољено је само 40 цигарета (двије кутије), 20 цигарилоса, 10 цигара или 50 грама дувана за пушење. Што се тиче новчаних вриједности, роба у путничком промету ослобођена је царине до износа од 300 евра у друмском саобраћају, односно 430 евра у авио и поморском саобраћају. За путнике млађе од 15 година та граница износи свега 150 евра.
Такође, лични лијекови се могу унијети у количини потребној за максимално мјесец дана лијечења, уз обавезну докторску потврду. За лијекове који садрже опојне дроге, дозвољена је количина за само пет дана. Готовину у износу од 10.000 евра или више обавезно морате пријавити царини при сваком уласку или изласку из ЕУ, подсјећа аустријски портал Космо.ат.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму