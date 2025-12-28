Пензионере у чекају велике промјене

28.12.2025
08:45
Коментари:1
Из Удружења пензионера Федерације БиХ наводе да ће измјене закона представљати важан искорак у борби за достојанствен живот старијих грађана...
Ријеч је о законским рјешењима која предвиђају редовно усклађивање пензија с растом плата и трошкова живота, и то два пута годишње, што би, према процјенама, требало донијети одређено олакшање за пензионере у времену све израженијих поскупљења, пише БХРТ.
Кључна новост односи се на начин обрачуна повећања пензија. Како је појашњено, једно усклађивање би се радило у јануару, на основу параметара из претходне године, док би друго било у јулу, према расту плата и трошкова живота у првих шест мјесеци текуће године.
Замјеник предсједника Удружења пензионера ФБиХ Хасо Халиловић истиче да се, према садашњим процјенама, укупно повећање креће између 17 и 17,6 посто.
Једном ће бити у јануару који ће се параметри узимати из 2025. године, а друго ће бити у јулу гдје ће се параметри узимати раст плата и трошкова живота првих шест мјесеци 2026. године. Очекује се, сума сумарум, на основу садашњих процјена, да ће то бити 17, 17,2 или 17,6 посто - рекао је Халиловић.
За око 220.000 пензионера који примају минималну пензију то би значило повећање од око 65 марака. Ипак, многи истичу да је то далеко од довољног да би се покрили основни животни трошкови.
Минимална пензија. Да се за лијекове прво, па платимо обавезе, шта нама остане, ето то је то - каже једна пензионерка.
Друга додаје да се сналазе како знају и умију.
Растегнемо некако да и угаљ купимо и дрва и тако. Он има деменцију, идем по лијекове, идем до удружења пензионера, требају му те пелене…
Трећа саговорница поручује да је без помоћи породице готово немогуће преживјети.
Ако имаш ко да те помаже, онда је лакше. Ако немаш, онда крај с крајем се крпи. Друкчије не може.
Из Синдиката пензионера Града Тузле упозоравају да повећања која не смањују разлику између најниже и највише пензије не могу ријешити кључне проблеме. Предсједник Синдиката Мухамед Рамић сматра да раст пензија не прати стварни раст трошкова живота.
Све то опет није ништа. Сад ће опет послије Нове године поскупјети и више. Онолико колико повећају не може ни покрити потрошачку корпу са повећањима цијена - каже Рамић, додајући да разлике међу пензионерима остају огромне.
Он сад рецимо са 17 посто, највиша пензија добит ће 600 марака повишице, а овај са минималном добит ће 100 марака. Он добија једну минималну пензију у повећању.
Халиловић истиче да су предложене измјене тренутно реалан компромис између могућности система и потреба пензионера.
Ово је сад реална ствар која је била прихватљива и за Владу и за пензионере и за одрживост пензионог фонда, јер нам је дошла критична маса броја радника и броја пензионера. У наредним годинама мора се борити и мора бити сто посто раст пензија са растом плата, не да буду неки проценти више - поручио је.
