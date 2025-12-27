Logo
Large banner

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

Извор:

АТВ

27.12.2025

19:34

Коментари:

0
Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане
Фото: АТВ

Хуманост на дјелу. То су данас показала два квад клуба из Бањалуке. Обрадовали су најмлађе поводом празника

"На крају увијек је најбитније нама да се окупимо и да хуманитарно све то заокружимо", рекао је Бранко Чавић, члан квад клуба Петрићевац.

"Мислим да је најважније да на крају године заправо усрећимо наше најмлађе, мислим да је након тога најважније окупљање учесника и љубитеља ових машина", каже Немања Костадиновић, члан квад клуба Петрићевац.

Возачи квадова су показали да хуманост нема препрека. Прво су подијелили новогодишње пакетиће малишанима из Родитељске куће "Искра" у Бањалуци. Колико је дјеци све ово значило, најбоље говоре осмијеси на њиховим лицима. Неки су имали прилику и да се провозају на кваду.

"Да, сад сам се и возила на кваду", каже Матеа Макитан, Родитељска кућа "Искра"

"Како су дошли овдје, зато што брину за нас и желе нам све добро", рекла је Кристина Мићановић, Родитељска кућа "Искра".

Вожња је настављена до центра града. Тамо су их дочекала дјеца из Центра „Заштити ме“ и штићеници "Плавог свијета."

"Нашој дјеци генерално значи сваки вид пажње и кад их се неко сјети, па макар то било само за новогодишње празнике, поготово кад су овако мало необичнији начини, прво смо имали мотористе, сад имамо квадове и ону су пресрећни за овакве догађаје", рекла је Божидарка Томашевић, предсједница Удружења "Плави свијет".

Један од организатора хуманитарне акције каже да је данас продефиловало 30 квадова и да је скупљено око 5 хиљада КМ.

"Није циљ само новчано што се тиче поклона, него ово мислим да је севап, да се ова дјеца провозају и буду одушевљени", каже Душко Скакић, члан квад клуба Еxтреме Бањалука

Хуманост не тражи велике ријечи, већ мала и искрена дјела. Управо овакве акције граде друштво у којем нико не остаје по страни.

Подијели:

Тагови:

paketići

djeca

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

Друштво

Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

58 мин

0
Гужва на граници са Хрватском не јењава

Друштво

Гужва на граници са Хрватском не јењава

3 ч

1
Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

Друштво

Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

4 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

37

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

19

36

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

19

34

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

19

33

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

19

31

Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner