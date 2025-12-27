Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

Миља Зечевић /94/ из Сијековца код Брода преживјела је масакр у Сијековцу од паравојних хрватских и муслиманских снага када је, како је својевремено испричала, група људи са чарапама преко лица ушла у њено двориште 26. марта 1992. године, гдје су јој мужа и тројицу синова редом тукли и на крају погубили пред њеним очима.

Признања "Милунка Савић" за седам жена које су на различите начине показале хуманост, солидарност, храброст, пружиле подршку особама са инвалидитетом и допринијеле очувању породичног предузетништва уручила је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски.

Она је истакла да је Миља Зечевић свједок најтежих злочина, жена која је преживјела оно што је за многе незамисливо, а остала да живи, свједочи и памти.

Стаменковски је у обраћању истакла да су свих седам добитница овог призања српске хероине, повезане способношћу да се остане човјек и у најтежим тренуцима.

- Ових седам живота, седам судбина, седам величанствених дама, различите су по годинама, по месту одакле долазе, по пореклу, по околностима са којима су се кроз живот сусретале, али све њих спаја једна нит - способност да се остане човек и онда када је најтеже, да се усправи глава и да се донесе нека нова вредност - рекла је Стаменковски.

Она је додала да додјела овог признања представља доказ да још постоје вриједности на којима је почивало српско друштво, те да оне и данас живе, дишу и корачају међу нама и са нама.

- Управо данас показујемо да наше хероине не остају само у далекој прошлости, оне су данас присутне као вредности континуитета - рекла је Стаменковски.

Признање су добиле и дјевојчица Ирина Тројановски из Бора која је рођена без руку, али својом упорношћу и карактером показује да препреке нису крај, већ почетак борбе.

Награђена је и најстарији волонтер Црвеног крста Даница Шмиц која и данас са 88 година, као и деценијама раније, носи лијекове и храну онима којима је то најпотребније.

Постхумно је одликована и Весна Стојковић која је током НАТО агресије на СР Југославију својим тијелом заштитила малу кћерку и због тога остала без обје ноге. Награду је примила њена кћерка Марија Алексић.

Одликоване су и Милена Тодоровић, која у свој дом увијек прима дјецу без своје куће и породице без обзира на њихово поријекло или вјероисповијест.

Међу награђенима је и најмлађи пекар у Србији, десетогодишња Лена Кљајић, која је показала да човјек не мора да се одрекне коријена да би ишао напријед.

Одликовање је добила и Силвана Веселиновић која је прије девет година усвојила Уну, девојчицу са Дауновим синдромом и тиме, без обзира на неразумијевање околине, показала храброст.

Веселиновићева је захвалила за признање и истакла да је то за њу велика част јер носи име по хероини Првог свјетског рата и борцу за слободу Србије која је током свог живота показала шта значи храброст, пожртвованост и безусловна љубав.

- Милунка Савић је жена великог срца, мајка која је поред своје биолошке кћерке усвојила још троје деце - напоменула је Веселиновићева.