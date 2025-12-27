Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

27.12.2025
Пуне три године након тешке несреће приликом лова на дивље свиње на Билогори, Општински суд у Копривници донио је првостепену пресуду.
Осамдесетдвогодишњи пензионер који је из нехата тешко повриједио двадесетшестогодишњег ловца осуђен је на десет мјесеци условног затвора, са роком провјере од две године, због тешког кривичног дјела против јавне сигурности, јавља podravski.hr .
Кобни хитац на Новиградској планини
Несрећа се догодила ујутру 27. новембра 2022. године у Баковчицама код Копривнице, у подручју званом Новиградска планина, током организованог лова ловачког друштва Јелен Драгановец. Према пресуди, 82-годишњак је игнорисао јасна упутства да пуца у дивљач тек када животиње прођу линију чекања.
Када је угледао дивље свиње, испалио је хитац из своје ловачке пушке марке „Монте Карло“, иако је знао да су у близини и други ловци, укључујући и двадесетдеветогодишњег мушкарца који је био удаљен 95 метара. Ловачка муниција се одбила од чврсте препреке и погодила младића у главу, нанијевши му тешку телесну повреду у виду улазне простријелне ране у предјелу лијеве очне дупље.
Свједочење на суду
Током суђења, осамдесетдвогодишњак је нагласио да се осјећа кривим и да му је страшно жао због свега што се догодило.
