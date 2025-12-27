Logo
Large banner

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

Извор:

Танјуг

27.12.2025

12:59

Коментари:

0
Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

Од 1. јануара Хрватска ће преузети контролу и заштиту сопственог ваздушног простора са вишенамјенским борбеним авионима Рафал као дио интегрисаног система противваздушне и ракетне одбране НАТО-а (НАТИНАМДС), саопштило је данас хрватско Министарство одбране.

''Интензивном обуком особља у процесу увођења вишенамјенског борбеног авиона Рафал у оперативну употребу, постигнут је ниво спремности за спровођење задатка заштите ваздушног простора у мирнодопском времену у оквиру НАТИНАМДС'', наводи се у саопштењу.

Хрватска је 2021. године купила 12 половних Рафал Ф3Р за 1,13 милијарди евра, преноси Хина.

Први су испоручени 2023. године, а посљедњи, дванаести, стигао је у априлу ове године.

Снијег, пут

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Током прелазног периода обуке хрватских пилота, задатак надзора и заштите хрватског ваздушног простора привремено је обављан из ваздухопловних база у сусједним државама чланицама НАТО-а, у Италији и Мађарској.

Надзор су вршили италијански авиони Еурофајтер Тајфун и мађарски авиони Грипен на основу техничких споразума потписаних између министарстава одбране, наводи Хина.

Подијели:

Тагови:

vazdušni prostor

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

Свијет

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

3 седм

0
Војни авион

Свијет

Два руска авиона ушла у ваздушни простор Литваније

2 мј

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп прогласио ваздушни простор изнад Венецуеле затвореним

3 седм

0
Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

Свијет

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

2 мј

0

Више из рубрике

Хорор у Црној Гори: Пронашли тијело мушкарца у ријеци, било умотано са повредама главе

Регион

Хорор у Црној Гори: Пронашли тијело мушкарца у ријеци, било умотано са повредама главе

2 ч

0
Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

Регион

Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

15 ч

0
Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

Регион

Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

16 ч

0
Укинут притвор бившем министру Милутину Симовићу

Регион

Укинут притвор бившем министру Милутину Симовићу

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

12

47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner