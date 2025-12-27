Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

Извор:
Танјуг
27.12.2025
12:59
Од 1. јануара Хрватска ће преузети контролу и заштиту сопственог ваздушног простора са вишенамјенским борбеним авионима Рафал као дио интегрисаног система противваздушне и ракетне одбране НАТО-а (НАТИНАМДС), саопштило је данас хрватско Министарство одбране.
''Интензивном обуком особља у процесу увођења вишенамјенског борбеног авиона Рафал у оперативну употребу, постигнут је ниво спремности за спровођење задатка заштите ваздушног простора у мирнодопском времену у оквиру НАТИНАМДС'', наводи се у саопштењу.
Хрватска је 2021. године купила 12 половних Рафал Ф3Р за 1,13 милијарди евра, преноси Хина.
Први су испоручени 2023. године, а посљедњи, дванаести, стигао је у априлу ове године.
Током прелазног периода обуке хрватских пилота, задатак надзора и заштите хрватског ваздушног простора привремено је обављан из ваздухопловних база у сусједним државама чланицама НАТО-а, у Италији и Мађарској.
Надзор су вршили италијански авиони Еурофајтер Тајфун и мађарски авиони Грипен на основу техничких споразума потписаних између министарстава одбране, наводи Хина.
