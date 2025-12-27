Logo
Хорор у Црној Гори: Пронашли тијело мушкарца у ријеци, било умотано са повредама главе

Извор:

Агенције

27.12.2025

11:06

Из Управе полиције званично су потврдили да је пронађено тијело мушкарца у Шекуларској ријеци у Црној Гори, али детаље о идентитету и узроку смрти нису саопштили, наводећи да су и даље непознати.

Према незваничним информацијама, тијело су пронашли грађани, о чему су одмах обавијестили полицију.

Наводно је један мјештанин пролазио возилом и угледао умотано тијело у ријеци, о чему је обавијестио полицију Црне Горе, која је одмах изашла на лице мјеста заједно са припадницима беранске Службе заштите и спасавања.

Данка Илић

Хроника

Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

Не искључује се могућност да је у питању страни држављанин, а наводно је видљива и повреда на глави.

Према информацији од саговорника из полиције, у посљедње вријеме у том граду није пријављен нестанак неке особе.

Истрагу води Више државно тужилаштво у Бијелом Пољу, одакле су наредили да се обави обдукција како би се утврдио узрок смрти.

rotacija policija rs mup rs

Свијет

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

– Службеницима Одјељења безбједности Беране данас је пријављено од стране грађана да је у мјесту Шекулар, око 18 километара од Берана и око 9,5 километара од границе са Косовом, у кориту Шекуларске ријеке, уочено беживотно тијело непознатог мушког лица.

Службеници Одјељења безбједности Беране, у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, предузимају мјере и радње на утврђивању идентитета тијела, узрока смрти и свих чињеница и околности везаних за пријављени догађај.

udes bn

Хроника

Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

У току је вршење увиђаја на лицу мјеста, а тијело ће бити упућено на обдукцију – саопштили су из Управе полиције, додајући да ће јавност бити накнадно упозната са исходом истражних радњи, преноси Дан.

