"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Слободана М. (28) због постојања оправдане сумње да је 20. јуна 2025. године у околини Лазаревца на подмукао начин убио оштећеног Зорана Л. (70), а потом његово тијело исјекао на више дијелова у намјери да прикрије извршење кривичног дјела.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело тешко убиство. ВЈТ је суду предложило да Слободану М. продужи притвор да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду.
Постоји оправдана сумња да су се 20. јуна оштећени и окривљени аутомобилом окривљеног марке “Форд Фокус”, враћали из Барајева сеоским путевима преко Пепелишта, тако што је возилом управљао Зорана Л, док је окривљени Слободан М. сједио на задњој клупи возила.
Злоупотријебивши повјерење оштећеног, Слободан М. га је наговорио да се одвезу до напуштених копова „Колубаре“, гдје су у 12.23 часа пресјекли Ибарску магистралу код другог скретања за копове „Колубара“ и упутили се на тзв. Стари ибарски пут, па је окривљени употребом физичке снаге лишио живота Зорана Л.
Након тога га је извукао из возила и оставио на непознатој локацији унутар копова „Колубара“. Потом се својим возилом удаљио са лица мјеста и у 12.33 часа изашао на дио Ибарске магистрале код сљедећег укључења за наведене копове.
Одвезао се до адресе становања оштећеног у Лазаревцу, гдје је на паркингу стајало откључано возило марке „цитроен ЦЗ“ у које је окривљени ставио мобилни телефон оштећеног марке „моторола“, а потом отишао до ауто-перионице у Лазаревцу гдје је опрао своје возило „форд фокус“ са спољне стране.
Неутврђеног дана својим возилом марке „форд фокус“ Слободан М. је отишао до мјеста гдје је оставио тијело оштећеног и исјекао га на више дијелова са намером да прикрије извршење кривичног дјела, па је обје ноге сада покојног оштећеног бацио у реку Колубару, а потом је напустио лице мјеста.
Десна нога сада покојног Зорана Л. пронађена је 23. јуна око 22.50 часова у ријеци Колубари, док је лијева нога пронађена сутрадан око 11.50 часова.
Убијени је бизнисмен Зоран Лукић из Лазаревца, који је иначе био у пријатељском односима са осумњиченим убицом који је раније био кик-боксер.
Дана 23. јуна око 22 сата на обали ријеке Колубаре, момак и дјевојка уочили су сумњив џак и одмах позвали полицију. Изласком на терен утврђено је да се у џаку налазе двије људске ноге.
Иако се одмах сумњало да дијелови тијела припадају несталом Зорану, чекао се налаз ДНК којим би се утврдио тачан идентитет жртве.
Више јавно тужилаштво у Београду наложило је да се обави обдукција дијелова тијела који су пронађени.
Потрага за осталим дијеловима тијела започета је одмах сутрадан.
У потрагу су се укључили и рониоци Жандармерије који су цијелог дана претраживали ријеку.
На обали Колубаре био је присутан и велико број полицајаца. Ријека је претраживана чамцима низводно на удаљености од неколико километара.
Зоранов син такође је тог јутра дошао на мјесто гдје су рониоци увелико претраживали ријеку у потрази за другим дијеловима тијела.
У изјави за медије рекао је могући мотив убиства.
– Мој отац је нестао прије четири дана. Не знам шта се десило. Он никоме није био дужан, а њему у многи дуговали новац – рекао је тада Зоранов син.
Према незваничним сазнањима “Блица” могући мотив убиства је пријетња полицијом коју је наводно покојни Зоран упутио Слободану, јер није желио да му врати багер.
– Слободан је код себе задржао Зоранов багер неко вријеме и није хтио да му га врати. Зоран га је вече прије позвао и рекао му: “Не будеш ли ми вратио багер, пријавићу те полицији”. Осумњичени га је замолио да га не пријављује и да ће му сутра вратити багер. Договорили су да се виде. Отишли у правцу Барајева и Зоран се више није вратио – рекао је извор “Блица” добро упознат са случајем.
Осумњичени Слободан М. ухапшен је 12 дана након убиства.
