Шојић замијенио затворску казну за новчану

Извор:
АТВ
26.12.2025
12:45
Коментари:0
Бивши директор Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине Драган Шојић, који је осуђен на десет мјесеци затвора и 5.000 марака због злоупотребе положаја или овлаштења, замијенио је затворску казну за новчану, потврђено је за "Детектор".
Из Суда Босне и Херцеговине је "Детектору" појашњено да је Шојић поднио захтјев за замјену затворске казне за новчану, те да је Суд прије неколико дана донио рјешење којим је удовољио том захтјеву.
Раније ове године Суд је донио трећестепену пресуду Шојићу, којом му је изречено десет мјесеци затворске и 5.000 марака новчане казне.
Савјети
Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега
Апелационо вијеће је почетком марта утврдило да је Шојић прекорачио своја овлаштења и користио службене аутомобиле за прелазак границе са Србијом и Црном Гором у бројним случајевима од 2018. до 2022. године. Утврђено је да је као директор, односно замјеник директора Службе, имао на располагању два возила и да је прописано да се она могу користити 24 сата дневно, а да се за путовање у иностранство доноси службени налог.
Евидентиран је био на граничном пријелазима, како је утврдило Апелационо вијеће, а да није био упућен на службени пут, и у тим приликама је службена возила користио у приватне сврхе.
На тај начин, како је утврдило Апелационо вијеће, Шојић је прибавио противправну корист у износу од 2.726 марака – колико су износили трошкови за гориво и сервисирање возила за близу 10.000 пређених километара.
Другостепеном пресудом Шојић је ослобођен да је примао плату и топли оброк када није у потпуности или никако био на послу. Како је наведено, не постоје овлаштења која је оптужени могао да искористи у тим случајевима. Ослобођен је и за неколико случајева кориштења службеног возила унутар БиХ. Дио оптужби је одбијен јер Шојић није испитан на те околности у истрази.
Србија
Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом
Апелационо вијеће је обновило поступак након што је укинуло првостепену пресуду којом је у јануару 2024. Шојић ослобођен оптужби.
Свијет
4 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму