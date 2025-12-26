Logo
Large banner

Шојић замијенио затворску казну за новчану

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:45

Коментари:

0
Шојић замијенио затворску казну за новчану

Бивши директор Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине Драган Шојић, који је осуђен на десет мјесеци затвора и 5.000 марака због злоупотребе положаја или овлаштења, замијенио је затворску казну за новчану, потврђено је за "Детектор".

Из Суда Босне и Херцеговине је "Детектору" појашњено да је Шојић поднио захтјев за замјену затворске казне за новчану, те да је Суд прије неколико дана донио рјешење којим је удовољио том захтјеву.

Раније ове године Суд је донио трећестепену пресуду Шојићу, којом му је изречено десет мјесеци затворске и 5.000 марака новчане казне.

Машина за веш

Савјети

Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Апелационо вијеће је почетком марта утврдило да је Шојић прекорачио своја овлаштења и користио службене аутомобиле за прелазак границе са Србијом и Црном Гором у бројним случајевима од 2018. до 2022. године. Утврђено је да је као директор, односно замјеник директора Службе, имао на располагању два возила и да је прописано да се она могу користити 24 сата дневно, а да се за путовање у иностранство доноси службени налог.

Евидентиран је био на граничном пријелазима, како је утврдило Апелационо вијеће, а да није био упућен на службени пут, и у тим приликама је службена возила користио у приватне сврхе.

На тај начин, како је утврдило Апелационо вијеће, Шојић је прибавио противправну корист у износу од 2.726 марака – колико су износили трошкови за гориво и сервисирање возила за близу 10.000 пређених километара.

Другостепеном пресудом Шојић је ослобођен да је примао плату и топли оброк када није у потпуности или никако био на послу. Како је наведено, не постоје овлаштења која је оптужени могао да искористи у тим случајевима. Ослобођен је и за неколико случајева кориштења службеног возила унутар БиХ. Дио оптужби је одбијен јер Шојић није испитан на те околности у истрази.

Станови, зграда

Србија

Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

Апелационо вијеће је обновило поступак након што је укинуло првостепену пресуду којом је у јануару 2024. Шојић ослобођен оптужби.

Подијели:

Тагови:

Dragan Šojić

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија и САД се сагласиле – наставља се дијалог

4 ч

0
До које старости је безбједно возити ауто?

Ауто-мото

До које старости је безбједно возити ауто?

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Донаторско вече прилика да заједно покажемо да Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија

4 ч

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Друштво

Пожар у Тропику, огласили се из маркета

4 ч

0

Више из рубрике

Елвир Чустовић

Хроника

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

4 ч

1
policija Srbija

Хроника

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

4 ч

0
Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

5 ч

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Хроника

Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner