Дугогодишњи подстанари могу да стекну право власништва над станом

Извор:
РТС
26.12.2025
12:42
Коментари:0
Да ли сте знали да дугогодишњи подстанари у неким случајевима могу да стекну право на власништво над станом? Ипак, закон је јасан - то није тако једноставно. Сазнајте како уговор може заштитити и станодавца и подстанара, као и зашто је важно пријавити закупца.
Хипотетички, живите у изнајмљеном стану више од 10 година. Одржавате га и улажете, плаћате рачуне. У пракси се дешавало да подстанар, након дугогодишњег закупа, тражи да постане власник.
Свијет
Кремљ: Русија и САД се сагласиле – наставља се дијалог
"Истина, дуготрајно коришћење нечије непокретности може довести до права својине. Конкретно, то регулише Закон о основама својинско-правних односа у виду правног института који се зове "одржај". "Одржај" непокретних ствари подразумијева да одређено лице дуги низ година користи одређене непокретности", каже Лазар Борожан, адвокат.
Иако закон каже да би у тим околностима стан могао да постане ваш, то није једноставан поступак.
"Чак је плаћање кирије само по себи доказ да сте мислили да стан није ваш. Јер чим плаћате кирију, плаћате власнику, ако је стан ваш не бисте ни плаћали кирију. Из тог разлога, елемент савесности не би био могућ код закупа и тиме не би био примјењив "одржај". "Одржај" би био искључиво везан за ситуације када је лице основано сматрало да је ствар, коју дуги низ година користи, његова", каже адвокат Борожан.
Адвокати кажу да и добар однос између станодавца и закупца треба формализовати. И уговор је један од показатеља да је закупац био свјестан да стан није његов.
Ауто-мото
До које старости је безбједно возити ауто?
Ако стан издајете на дужи период, у уговору би требало да постоји посебна клаузула. Процедура јесте мало компликованија, донекле скупља, али је немјерљива уштеда времена, новца и живаца ако дође до судског поступка.
"И да буду сигурнији да уговором обезбиједе шта ће се догодити ако он неће да изађе из стана. То је опасност, али то може да се ријеши одличним уговором, са извршном клаузулом, када се стави уговор и такав уговор овери код нотара. Иначе, уговори о закупу се не оверавају, онда можете да будете спокојни да неко ко је у вашем стану неће да изађе, да ће бити избачен из стана од стране извршитеља", каже Катарина Лазаревић, консултант за некретнине.
Међутим, ако је већ потписан уговор, станодавац би требало да пријави подстанара МУП-у. Та пријава подразумијева и обавезу плаћања пореза у износу од 20 одсто кирије.
Ако износи 300 евра мјесечно, то је 3.600 евра годишње, односно у републички буџет би годишње стизало 720 евра.
Република Српска
Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина
"Више од 50 одсто, прецизно то не можемо да знамо, нису ни нека озбиљна истраживања вршена, нико неће да вам каже да у неком стану има непријављеног подстанара, да не плаћа порез. Порези на приход од непокретности се углавном уредно плаћају тамо гдје су закупци правна лица, предузећа", каже Ненад Ђорђевић из Привредне коморе Србије.
Ланац контроле и санкција није довршен ни савршен. Зато правници кажу да један уговор штити права и станодавца и подстанара.
Свијет
4 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
01
16
56
16
55
16
36
16
32
Тренутно на програму