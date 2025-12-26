Стигле нове цијене горива пред празнике

Извор:
Информер
26.12.2025
11:10
Коментари:0
Стигле су нове цијене горива, тако да ће од данас од 15 часова, на пумпама у Србији литар евро дизела коштати 194 динара, а литар бензина европремијум BMB биће 177 динара, објавило је ресорно Министарство.
Нове цијене горива важиће до сљедећег петка У односу на прошлу недјељу, цијене горива су јефтиније.
Цијене нафте су током ове недеље порасле за више од два одсто, јер су геополитички ризици оживјели бојазан од мањка понуде.
Свијет
Колико Руса вјерује Путину?
Тако се нафта Брент кретала око 62 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) око 57,8 долара по барелу, пренео је Трејдинг економикс, преноси Информер.
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму