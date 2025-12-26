Земљотрес погодио Србију

Извор:
Телеграф
26.12.2025
07:15
Коментари:0
Земљотрес јачине 1.7 степени Рихтера погодио је подручје Гњилана, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према тренутно доступним информацијама, потрес је забиљежен око пола 12 синоћ.
Епицентар је детектован на дубини од само три километра.
На основу координата епицентра, земљотрес се догодио близу самог центра града.
С обзиром на слабији интензитет, сумња се да није забиљежена никаква материјална штета, преноси Телеграф.
