Земљотрес погодио Србију

Телеграф

26.12.2025

07:15

Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 1.7 степени Рихтера погодио је подручје Гњилана, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према тренутно доступним информацијама, потрес је забиљежен око пола 12 синоћ.

Епицентар је детектован на дубини од само три километра.

Нападнут камп ИСИЛ у Нигерији-26122025

Свијет

САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

На основу координата епицентра, земљотрес се догодио близу самог центра града.

С обзиром на слабији интензитет, сумња се да није забиљежена никаква материјална штета, преноси Телеграф.

Земљотрес

Srbija

