Земљотрес погодио Србију

Према тренутно доступним информацијама, потрес је забиљежен око пола 12 синоћ.

Епицентар је детектован на дубини од само три километра.

На основу координата епицентра, земљотрес се догодио близу самог центра града.

С обзиром на слабији интензитет, сумња се да није забиљежена никаква материјална штета, преноси Телеграф.