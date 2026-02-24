Logo
Жена из БиХ пронађена мртва у Риму

24.02.2026

23:13

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Беживотно тијело 58-годишње жене из Босне и Херцеговине пронађено је на улици Палмиро Тољати у Риму, а тијело су пронашли њени пријатељи који су и алармирали полицију.

Како преносе италијански медији, она је пронађена без знакова живота у близини бараке у поменутој улици. Према доступним информацијама, ријеч је о 58-годишњој жени из Босне и Херцеговине, која је живјела као бескућница. Иначе, из полиције наглашавају да није имала претходних пријава нити је била у њиховим базама података, тј. није имала досије. Сматра се да је ријеч о природној смрти, јер је већ неко вријеме била тешко болесна.

Пријатељи алармирали хитне службе

Тијело је пронађено поред бараке, у близини излаза на аутопут А24. Аларм су подигли други бескућници, који су позвали број за хитне случајеве 112 и затражили хитну интервенцију. Наиме, пријатељи жене су се забринули јер нису могли да је контактирају телефоном, па су отишли до бараке гд‌је је обично боравила, али су је затекли мртву.

Возач ромобила претиче аутомобил

БиХ

Невјероватна сцена у БиХ: Возач ромобила претиче аутомобил

На мјесто догађаја стигли су карабинијери из станице Тор Сапиенза, који су обавили увиђај. Тијело је лежало поред бараке у којој је жена живјела и проводила посљедње дане и ноћи. Највјероватнија претпоставка за сада јесте да је ријеч о природној смрти, повезаној са њеним претходним болестима.

Након завршеног увиђаја, тијело је пребачено у Институт за судску медицину при Поликлиници Тор Вергата, гд‌је ће бити обављена аутопсија по налогу правосудних органа. Резултати обдукције требало би да разјасне тачан узрок смрти. Припадници римских карабињера су покренули истрагу која би разјаснила све околности њене смрти, преносе Независне новине.

Rim

mrtva žena

