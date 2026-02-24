Logo
Пао хеликоптер, међу 15 жртава седморо дјеце

Телеграф

24.02.2026

22:45

Хеликоптер
Фото: Pexels

Једини преживјели у паду војног хеликоптера у јужном Перуу, у којем је погинуло 15 људи, био је мали пас који је припадао пуковнику који је био међу путницима, саопштио је извор из ваздухопловства за АФП у уторак.

Спасиоци су пронашли пса међу остацима хеликоптера Ми-17 који се срушио у недјељу. Лежао је поред тијела свог власника, пуковника Хавијера Нолеа (50), који је био на лету са супругом и двије ћерке.

"То је љубимац пуковника Нолеа; он је једини преживјели", рекао је извор, који је желио да остане анониман, за АФП.

Локални медији су извијестили да пас дјелује као да је у реду, али је из предострожности одведен у ветеринарску клинику.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто упозорио: Брисел планира да забрани руски гас

Међу 15 погинулих било је седморо дјеце када се руски хеликоптер Ми-17 срушио у региону Арекипа. Хеликоптер је недавно коришћен у спасилачким операцијама за жртве поплава у том подручју.

Полетио је из града Писко, у региону Ика. Спасиоци су олупину лоцирали у понедјељак, нешто више од 300 километара даље, у близини Чала Виехоа, града близу пацифичке обале у Арекипи.

Ваздухопловство је покренуло истрагу како би се утврдио узрок несреће, преноси Телеграф.

