Извор:
ББЦ
17.03.2026
14:59
Када год је неко погледа у супермаркету, 19-годишња Саша-Џеј Дејвис (Sasha-Jay Davies) осјети панику, страхујући да ће је препознати и суочити с нечим што никада није урадила.
Већ готово четири године ова дјевојка из Јужног Велса (South Wales) суочава се с оптужбама да је заводила мушкарце на интернету, договарала сусрете и потом се није појављивала. Разлог је то што је непозната особа украла њене фотографије с друштвених мрежа и користила их за стварање лажних профила.
Преварант је, користећи њен идентитет, улазио у комуникацију с мушкарцима, али и градио лажна пријатељства с другим женама.
Регион
Објављени приватни снимци: Иван Пернар у кревету са порно глумицом
„Прилазили су ми момци и оптуживали ме да сам се дописивала с њима и договарала сусрете. То никада нисам радила“, испричала је Саша-Џеј.
Додаје да је раније често излазила, али данас то избјегава због страха.
„Бојим се који ће ми мушкарац сљедећи прићи. Ово је заиста тешко и не бих то пожељела никоме“, каже.
До сада су мушкарци који су јој прилазили били разумни када би им објаснила ситуацију, али истиче да је и даље застрашујуће.
Сцена
Порно глумица Сузана Звонар трудна
„Страшно је када те неко суочи с нечим што ниси урадила и схватиш да неко користи твоје лице да манипулише другима“, наводи.
Саша-Џеј тврди да јој се јавило око 20 мушкараца и неколико жена увјерених да је познају. Ситуација је додатно погоршана јер преварант не користи само њене фотографије.
Објављиване су и увредљиве поруке, укључујући садржај везан за њеног преминулог оца, као и расистички коментари који су нарушили њен углед.
Сцена
Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна
Такође су објављиване фотографије тијела других дјевојака, сличне грађе, представљене као њене, што је изазвало додатну нелагоду.
„Не могу да схватим ниво злобе иза свега овога. Та особа зна апсолутно све о мени“, каже.
„Кетфишинг“ (catfishing) је појава у којој особа креира лажни идентитет на интернету с циљем обмане других. Разлози могу бити различити – од финансијске користи, преко романтичних односа, до личног задовољства и осјећаја моћи.
Сцена
Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле
Такве особе често користе украдене фотографије и избјегавају видео-позиве како не би биле разоткривене.
Саша-Џеј је први пут сазнала за лажни профил 2022. године, када је имала 16 година. Тада је открила да неко користи њене фотографије на ТикТоку, гдје је профил брзо стекао велики број пратилаца.
Иако је случај пријавила полицији, у почетку јој је речено да се мало тога може учинити. У међувремену, њене фотографије почеле су се појављивати и на апликацијама за упознавање и Инстаграму (Instagram), а креирани су и лажни профили њених пријатеља како би све изгледало увјерљивије.
Љубав и секс
Постао порно глумац након што му је жена одрезала пенис
И поред тога што је своје профиле учинила приватним, преварант је наставио користити старе фотографије, па чак и обрађене слике.
Један од преварених, 22-годишњи младић из Есекса (Essex), мјесец дана се дописивао с особом која се представљала као „Софи“ (Sophie).
Сцена
Разводи се порно краљица: Њена супруга открила разлог
Тек када је наишао на прави профил Саше-Џеј и видио објаву о њеном дечку, схватио је да је преварен.
Саша-Џеј сумња да иза свега стоји неко кога познаје, али још нема доказа. Лажни профили су у међувремену скупили десетине хиљада пратилаца, што додатно отежава ситуацију.
Након што је јавно проговорила о свему, полиција је поново покренула истрагу.
„Ово ми је преузело цијели живот. Људи мисле да сам нека друга особа. Не могу бити своја“, каже за Би-Би-Си (BBC).
Свијет
Нови детаљи бизарне смрти звезде филмова за одрасле: Полиција истражује да ли је пад са балкона био несрећа или је Ана убијена
Додаје да је све оставило озбиљне посљедице на њено ментално здравље.
Своју причу одлучила је подијелити како би упозорила друге.
„Увијек сам мислила да се то мени не може десити. Али може“, поручује.
Позива кориснике друштвених мрежа да буду опрезни, провјеравају профиле с којима комуницирају и штите своје личне податке.
„Можда лажни профил некоме изгледа безазлено, али може уништити репутацију, односе и ментално здравље“, упозорава.
