Logo
Large banner

"Украли су ми идентитет и заводе мушкарце у моје име": Д‌јевојка живи у страху већ 4 године

Извор:

ББЦ

17.03.2026

14:59

Коментари:

0
Фото: Printscreen/BBC

Када год је неко погледа у супермаркету, 19-годишња Саша-Џеј Дејвис (Sasha-Jay Davies) осјети панику, страхујући да ће је препознати и суочити с нечим што никада није урадила.

Већ готово четири године ова дјевојка из Јужног Велса (South Wales) суочава се с оптужбама да је заводила мушкарце на интернету, договарала сусрете и потом се није појављивала. Разлог је то што је непозната особа украла њене фотографије с друштвених мрежа и користила их за стварање лажних профила.

Преварант је, користећи њен идентитет, улазио у комуникацију с мушкарцима, али и градио лажна пријатељства с другим женама.

„Прилазили су ми момци и оптуживали ме да сам се дописивала с њима и договарала сусрете. То никада нисам радила“, испричала је Саша-Џеј.

Додаје да је раније често излазила, али данас то избјегава због страха.

„Бојим се који ће ми мушкарац сљедећи прићи. Ово је заиста тешко и не бих то пожељела никоме“, каже.

До сада су мушкарци који су јој прилазили били разумни када би им објаснила ситуацију, али истиче да је и даље застрашујуће.

„Страшно је када те неко суочи с нечим што ниси урадила и схватиш да неко користи твоје лице да манипулише другима“, наводи.

Лажни профили, увреде и злоупотреба приватних информација

Саша-Џеј тврди да јој се јавило око 20 мушкараца и неколико жена увјерених да је познају. Ситуација је додатно погоршана јер преварант не користи само њене фотографије.

Објављиване су и увредљиве поруке, укључујући садржај везан за њеног преминулог оца, као и расистички коментари који су нарушили њен углед.

Такође су објављиване фотографије тијела других дјевојака, сличне грађе, представљене као њене, што је изазвало додатну нелагоду.

„Не могу да схватим ниво злобе иза свега овога. Та особа зна апсолутно све о мени“, каже.

Шта је „кетфишинг“ (catfishing)?

„Кетфишинг“ (catfishing) је појава у којој особа креира лажни идентитет на интернету с циљем обмане других. Разлози могу бити различити – од финансијске користи, преко романтичних односа, до личног задовољства и осјећаја моћи.

Такве особе често користе украдене фотографије и избјегавају видео-позиве како не би биле разоткривене.

Све је почело 2022. године

Саша-Џеј је први пут сазнала за лажни профил 2022. године, када је имала 16 година. Тада је открила да неко користи њене фотографије на ТикТоку, гдје је профил брзо стекао велики број пратилаца.

Иако је случај пријавила полицији, у почетку јој је речено да се мало тога може учинити. У међувремену, њене фотографије почеле су се појављивати и на апликацијама за упознавање и Инстаграму (Instagram), а креирани су и лажни профили њених пријатеља како би све изгледало увјерљивије.

И поред тога што је своје профиле учинила приватним, преварант је наставио користити старе фотографије, па чак и обрађене слике.

Превара откривена случајно

Један од преварених, 22-годишњи младић из Есекса (Essex), мјесец дана се дописивао с особом која се представљала као „Софи“ (Sophie).

Тек када је наишао на прави профил Саше-Џеј и видио објаву о њеном дечку, схватио је да је преварен.

„Ово ми је преузело живот“

Саша-Џеј сумња да иза свега стоји неко кога познаје, али још нема доказа. Лажни профили су у међувремену скупили десетине хиљада пратилаца, што додатно отежава ситуацију.

Након што је јавно проговорила о свему, полиција је поново покренула истрагу.

„Ово ми је преузело цијели живот. Људи мисле да сам нека друга особа. Не могу бити своја“, каже за Би-Би-Си (BBC).

Додаје да је све оставило озбиљне посљедице на њено ментално здравље.

Своју причу одлучила је подијелити како би упозорила друге.

„Увијек сам мислила да се то мени не може десити. Али може“, поручује.

Позива кориснике друштвених мрежа да буду опрезни, провјеравају профиле с којима комуницирају и штите своје личне податке.

„Можда лажни профил некоме изгледа безазлено, али може уништити репутацију, односе и ментално здравље“, упозорава.

Подијели:

Таг :

крађа идентитета

Коментари (0)
Large banner

