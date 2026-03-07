Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна

Извор:
Курир
07.03.2026
14:26
Глумица филмова за одрасле Бони Блу открила је зашто не намјерава да престане да ради током трудноће.
Таја Билингер (26), како јој је право име, објавила је да је трудна након што је на друштвеним мрежама документовала јаку мучнину и изразит умор током недавног одмора на Тенерифима. Објава од 22. фебруара услиједила је након, како је сама назвала, "мисије размножавања", током које је тврдила да је неколико недјеља раније у вили Лорда Давенпорта у Лондону имала интимне односе с 400 мушкараца без заштите.
Блу је вијест први пут објавила у Јутјуб видеу који је брзо постао виралан, али и изазвао скептицизам на интернету. Неки гледаоци су посумњали да је трудноћа заправо само маркетиншки трик.
На свом ТикТок профилу Блу је објаснила како планира да настави да радити док је трудна. "Не, нећу ове године само тако да престанем да радим и повучем се. Могла бих да одем у пензију, али не желим. Много сам радила да изградим име у овом послу. Многи се с тим неће сложити, али уложила сам много времена, труда и рада да бих дошла овдје гдје сам сада. Нећу само да станем", рекла је.
У истом видеу појаснила је да велики дио њеног посла не изгледа онако како људи замишљају, те да ће наставити да снима садржај током цијеле трудноће, иако уз одређена прилагођавања. Говорила је и о плановима да заради довољно новца како би обезбиједила дугорочну финансијску сигурност своје породице, додајући да жели да будућим генерацијама омогући да не морају да раде ако то не желе. Блу је такође истакла флексибилност свог посла, напоменувши да може да ради док путује и ствара успомене, умјесто да мора да радиткласичан канцеларијски посао.
Додала је да не намјерава да се ускоро повуче, те је потврдила планове за одлазак на прољећне журке у Мексику, што је, како каже, радила и претходних година. Касније је на Инстаграму поделила видео у ком неколико мушкараца носи њене препознатљиве плаве скијашке маске, алудирајући да би један од њих могао бити отац њеног дјетета. "Ко је спреман да постане тата?" упитао је један од мушкараца из групе након што им је показао како функционише тест за трудноћу.
Блу је позната по провокативном садржају осмишљеном за привлачење пажње. Забрањен јој је улазак у неколико земаља након низа инцидената, а раније је тврдила да је у јануару прошле године имала интимне односе с више од 1000 мушкараца у само 12 сати.
У галерији погледајте фотографије Бони Блу током снимања односа с више од 1000 мушкараца:
Блу се касније директно осврнула на критике. "Женама које исказују бес према мени јер су имале спонтани побачај поручујем да је то погрешно. Ужасно је што су претрпеле такав губитак и искрено не могу ни да појмим кроз шта су морале да прођу. Али ја нисам узрок томе", рекла је.
У једном од каснијих видеа на ТикТоку Блу је пратиоцима рекла да је "изузетно узбуђена" због трудноће, истовремено признајући да постоји сложен однос између њене интернет персоне и приватног живота.
(Курир)
