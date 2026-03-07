Logo
Ово је генијалан трик како да успавате бебу за 15 минута

Индекс

07.03.2026

15:49

Беба
Вријеме за спавање је један од најтежих дијелова дана за многе родитеље.

Иако су дјеца исцрпљена након дана игре, често тврде да нису уморна, да желе да наставе да се играју или да стално излазе из собе након што их ставите у кревет. У многим породицама, процес може трајати сатима, остављајући родитеље потпуно исцрпљеним. Међутим, један отац је подијелио једноставан трик за који каже да може помоћи његовом дјетету да заспи за само 15 минута, чинећи да вријеме за спавање изгледа мање тешко и више као мирна, устаљена рутина.

Трик о коме нико не прича

Џон, који је објавио своју методу на ТикТоку објаснио је како је прије овога често требало више од сат времена да успава своју дјецу.

Наука и технологија

Инстаграм најавио: Шаљу упозорења родитељима ако дјеца ово претражују

„Ако сте уморни од тога што вашем дјетету треба превише времена да заспи, имам трик за вас“, рекао је. „Већина савјета за скраћивање времена за спавање је добра, попут доследне рутине или ранијег одласка у кревет, али ако вашем дјетету и даље треба 45 минута до сат времена да заспи, постоји нешто друго што можете покушати. То је мали трик за мозак о коме нико не говори.“

Прича о дану умјесто сликовнице

Џон препоручује праћење редовне рутине, облачење пиџаме, прање зуба и одлазак у кревет. Кључна разлика долази са причама за лаку ноћ. Умјесто сликовнице, Џон савјетује да дјетету причате причу о дану који се управо завршио.

„Почните од тренутка када су се пробудили, шта су јели за доручак, и наставите до тренутка када су отишли ​​у кревет“, објаснио је. „Ако се нечега не сјећате, поставите им питања. Подстакните их да се сјете како би могли да попуне празнине или да вас исправе ако гријешите. Када дођете до краја, реците: 'А онда су затворили очи и заспали.'“

Како то функционише?

Џон каже да је овај приступ забаван, али и користан јер активира дио мозга повезан са краткорочним памћењем, припремајући дијете за сан. „Активира дио мозга који ће бити активан чак и када дјете тоне у сан“, објашњава он. „Не бих рекао да варате дјечји мозак, али га на неки начин припремате. То је заиста одличан трик. Пробајте.“

Корисно и током путовања

Портпарол туристичке агенције „Lapland Famille“ је коментарисао овај трик и истакао да он може бити користан и приликом путовања.

„Ово је одличан трик за путовање са дјецом. Дјеца често тешко заспу у авиону или у непознатој хотелској соби, а препричавање дана на аеродрому или на путу до смјештаја може их смирити и опустити. Свакако вреди покушати јер може учинити породично путовање много пријатнијим“, рекао је он.

