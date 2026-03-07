Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

Извор:
СРНА
07.03.2026
16:20
Русија је спремна да активно помогне у проналажењу начина за заустављање крвопролића на Блиском истоку и постизању рјешења заснованих на равнотежи интереса, саопштила је портпарол Министарство спољних послова Марија Захарова.
"Русија је спремна да активно помогне у проналажењу начина за хитно заустављање крвопролића у регији и пружи неопходну подршку за обнављање политичко-дипломатског процеса и проналажење рјешења заснованих на међународном праву, међусобном поштовању и равнотежи интереса", наводи се у саопштењу.
Она је додала да је Русија озбиљно забринута због изузетно опасног развоја ситуације у регији Блиског истока.
