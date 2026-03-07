Logo
Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Русија је спремна да активно помогне у проналажењу начина за заустављање крвопролића на Блиском истоку и постизању рјешења заснованих на равнотежи интереса, саопштила је портпарол Министарство спољних послова Марија Захарова.

"Русија је спремна да активно помогне у проналажењу начина за хитно заустављање крвопролића у регији и пружи неопходну подршку за обнављање политичко-дипломатског процеса и проналажење рјешења заснованих на међународном праву, међусобном поштовању и равнотежи интереса", наводи се у саопштењу.

Она је додала да је Русија озбиљно забринута због изузетно опасног развоја ситуације у регији Блиског истока.

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Москва

Коментари (0)
