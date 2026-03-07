Американци на удару: Иран изнио податке о броју погинулих војника

Извор:
Танјуг
07.03.2026
15:27

Портпарол Централног штаба иранске војске "Хатам ал-Анбија" тврди да је више од 200 америчких војника погинуло или повријеђено у иранским нападима.
Портпарол је рекао данас да су снажни ирански удари на америчке базе широм региона током протеклих 24 сата нанијели велики удар америчким трупама и командантима, пренијела је иранска агенција Тасним.
Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном
Портпарол је навео да је 21 амерички војник погинуо, а да је велики број њих повријеђен у америчкој Петој флоти у региону, док је око 200 америчких војника убијено или рањено у ваздухопловној бази Ал Дафра у близини Абу Дабија.
Централни штаб Хатам ал-Анбија је одјељење Генералштаба иранских оружаних снага које је задужено за планирање и организовање операција у којима учествују разне иранске војне јединице.
