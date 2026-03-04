Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

Аутор:АТВ
Америчка војска објавила је имена првих погинулих војника САД у сукобу с Ираном.
Укупно шест војника погинуло је када је "беспилотни ваздушни систем" пробио противваздушну одбрану и погодио командни центар у Порт Шуаиби у Кувајту.
У почетку је Америчка централна команда саопштила да су у нападу погинула тројица војника, али су званичници у понедјељак потврдили да се број жртава удвостручио – једна особа је подлегла повредама, а још два тијела пронађена су у рушевинама.
То су једине жртве које су САД потврдиле откако су, заједно са Израелом, покренуле рат против Ирана, пише ББЦ.
Четворо преминулих, сви припадници резервног састава америчке војске, идентификовани су у уторак – капетан Коди Корк (35), наредник Ноа Титјенс (42), наредница Никол Амор (39) и наредник Деклан Коуди (20).
Корк, који је живио на Флориди, претходно је био распоређен у Саудијској Арабији, Гвантанаму и Пољској. Амор, из Минесоте, раније је служила у Кувајту и Ираку.
Титјенс, становник Небраске, два пута је раније био распоређен у Кувајту. Сво троје били су одликовани припадници војске.
Коуди, из Ајове, постхумно је унапријеђен, саопштила је америчка војска. У војну резерву пријавио се прије само три године.
Министар одбране Пит Хегсет у понедјељак је изјавио да је "моћно оружје" погодило "тактички оперативни центар".
Три америчка војна званичника са директним сазнањима о иранском нападу изјавила су за ЦБС да су припадници војске радили у импровизованом канцеларијском простору. Коришћена је приколица, заштићена челично-бетонским баријерама.
