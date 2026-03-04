Logo
Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:59

Коментари:

0
Погинули амерички војници у рату с Ираном
Фото: US Army Reserve Command

Америчка војска објавила је имена првих погинулих војника САД у сукобу с Ираном.

Укупно шест војника погинуло је када је "беспилотни ваздушни систем" пробио противваздушну одбрану и погодио командни центар у Порт Шуаиби у Кувајту.

Одузет спид

Хроника

Бијељинац ухапшен са 157 грама спида

У почетку је Америчка централна команда саопштила да су у нападу погинула тројица војника, али су званичници у понедјељак потврдили да се број жртава удвостручио – једна особа је подлегла повредама, а још два тијела пронађена су у рушевинама.

То су једине жртве које су САД потврдиле откако су, заједно са Израелом, покренуле рат против Ирана, пише ББЦ.

Четворо преминулих, сви припадници резервног састава америчке војске, идентификовани су у уторак – капетан Коди Корк (35), наредник Ноа Титјенс (42), наредница Никол Амор (39) и наредник Деклан Коуди (20).

Корк, који је живио на Флориди, претходно је био распоређен у Саудијској Арабији, Гвантанаму и Пољској. Амор, из Минесоте, раније је служила у Кувајту и Ираку.

kreditna kartica

Економија

Велика промјена стиже у банке: Шта то значи за кориснике?

Титјенс, становник Небраске, два пута је раније био распоређен у Кувајту. Сво троје били су одликовани припадници војске.

Коуди, из Ајове, постхумно је унапријеђен, саопштила је америчка војска. У војну резерву пријавио се прије само три године.

Министар одбране Пит Хегсет у понедјељак је изјавио да је "моћно оружје" погодило "тактички оперативни центар".

Три америчка војна званичника са директним сазнањима о иранском нападу изјавила су за ЦБС да су припадници војске радили у импровизованом канцеларијском простору. Коришћена је приколица, заштићена челично-бетонским баријерама.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Иран вијести

Израел Иран

Америка

