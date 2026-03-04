Возач амбулантних кола убијао пацијенте које је превозио?

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:34
Коментари:0
Тужиоци у сјеверном италијанском граду Форли истражују возача амбулантних кола под сумњом да је убио петоро старијих пацијената.
Све сумњиве смрти догодиле су се током или убрзо након што су пацијенти превожени возилом којим је управљао 27-годишњи мушкарац, рекли су адвокати породица жртава за британски лист Гуардиан.
Истражни извори су за државну новинску агенцију АНСА изјавили да вјерују како је мушкарац, који је радио за Италијански Црвени крст, а који је сада суспендован, можда давао штетне супстанце пацијентима током превоза између болница и домова за старе у региону Емилија-Ромања.
Власти такође испитују додатне случајеве, што изазива забринутост да би број потенцијалних жртава могао порасти како се истрага буде ширила. Најновији случај који се испитује односи се на 85-годишњу жену која је преминула од срчаног застоја у новембру 2025. године.
Сви пацијенти доживјели су срчани застој током транспорта у амбулантним колима која су саобраћала из мјеста Форлимпополи, у близини Форлија. Један је преминуо током вожње, док су остали умрли убрзо након тога или у данима који су услиједили.
Мјесецима ниједан од рођака, од којих је већина вјеровала да су њихови најближи били тешко болесни, није изразио сумњу. Тек када је породица једне од жртава наводно затражила обдукцију, појавиле су се сумње.
"Важно је нагласити да ово нису обична амбулантна возила са укљученим сиренама која хитно превозе пацијенте у болницу", рекли су адвокати Макс Старни и Масимо Мамбели, који заступају породицу пацијенткиње преминуле у новембру.
Додали су: "Ова возила се углавном користе за рутински превоз… на примјер, када се пацијент из дома за старе води у болницу на заказани преглед. Зато су у возилу само два возача, без медицинске сестре."
У случају којим се баве Старни и Мамбели, старија жена је путовала из дома за старе на физикалну терапију када је преминула у амбулантним колима, преноси Телеграф.
Тужилаштво је возача ставило под истрагу због сумње на тешко убиство, наводећи предумишљај и употребу отровних супстанци или других подмуклих средстава. Он није ухапшен нити је задржан у притвору.
Локални огранак Италијанског Црвеног крста обавијештен је о истрази прије четири дана, након чега је возач суспендован са дужности.
У саопштењу, организација је навела да је "у шоку након сазнања о извјештајима о умијешаности једног од наших оператера у озбиљан кривични случај", изражавајући наду да ће истрага расвијетлити, како су навели, трагичан догађај "у потпуности стран мисији нашег удружења у Италији и широм свијета, као и раду 150.000 волонтера који свакодневно пружају помоћ онима којима је потребна".
Адвокатица осумњиченог, Глорија Париђи, изјавила је за лист Република да њен клијент негира оптужбе и да је "дубоко потресен". Додала је да је одмах ставио себе на располагање тужиоцима.
"Говори се о старијим особама које су биле у терминалној фази болести", рекла је Париђи. "Само једна је преминула у амбулантним колима; остали су умрли у данима који су услиједили, у једном случају чак 13 дана након транспорта. Свих петоро је током вожње доживјело респираторне кризе, али је у сваком случају интервенисало возило хитне медицинске помоћи."
